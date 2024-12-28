Пермские посикунчики в топе желанных традиционных блюд на новогоднем столе

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Россияне хотят приготовить к новогоднему столу пермские посикунчики
Россияне хотят приготовить к новогоднему столу пермские посикунчики Фото:

Накануне новогодних праздников сервис путешествий «Туту» провел опрос и выяснил, какие региональные блюда россияне хотят видеть на своем новогоднем столе. В топе желанных блюд оказались пермские посикунчики. За них проголосовали 12,3% опрошенных, — пишет издание Вести.Туризм со ссылкой на исследование сервиса.

«В опросе приняли участие 1267 человек со всей России. Первое место занял астраханский судак. На втором месте — пермские посикунчики, на третьем — кубанская тыквенная каша», — пишет издание.

Ранее URA.RU писало о том, что Пермь признали столицей посикунчиков. Пермские пирожки пробуют не только туристы, но и звезды. В Перми проводится чемпионат по поеданию этих пирожков на скорость. Более того, пермяки даже предложили посвятить блюду арт-объект.

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Накануне новогодних праздников сервис путешествий «Туту» провел опрос и выяснил, какие региональные блюда россияне хотят видеть на своем новогоднем столе. В топе желанных блюд оказались пермские посикунчики. За них проголосовали 12,3% опрошенных, — пишет издание Вести.Туризм со ссылкой на исследование сервиса. «В опросе приняли участие 1267 человек со всей России. Первое место занял астраханский судак. На втором месте — пермские посикунчики, на третьем — кубанская тыквенная каша», — пишет издание. Ранее URA.RU писало о том, что Пермь признали столицей посикунчиков. Пермские пирожки пробуют не только туристы, но и звезды. В Перми проводится чемпионат по поеданию этих пирожков на скорость. Более того, пермяки даже предложили посвятить блюду арт-объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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