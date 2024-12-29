29 декабря 2024
28 декабря 2024

Пермяки рассказали, что их больше всего сердит в преддверии Нового года

Каждый второй пермяк испытывает дискомфорт от ряда предновогодних обязанностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждую десятую пермячку раздражает обязанность готовить в Новый год
Каждую десятую пермячку раздражает обязанность готовить в Новый год Фото:

В подготовке к празднованию Нового года пермячек раздражает обязанность готовить, а пермяков — выбирать подарки. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.

«По 10% опрошенных рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Причем, мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки, а женщин раздражает обязанность готовить», — сообщается в результатах исследования.

Закупка продуктов и суета напрягают 9% граждан, 7% — не рады мытью посуды и уборке, 4% — раздражают все аспекты праздника и большие траты, 2% — украшают елку без удовольствия. По 1% отмечают, что не нравится ожидание праздника, корпоративы и необходимость дарить подарки. Для 28% горожан предновогодняя суета не вызывает раздражения, они считают Новый год своим любимым праздником.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив. Они готовы потратить на его подготовку в среднем 20 тысяч рублей.

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В подготовке к празднованию Нового года пермячек раздражает обязанность готовить, а пермяков — выбирать подарки. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob. «По 10% опрошенных рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Причем, мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки, а женщин раздражает обязанность готовить», — сообщается в результатах исследования. Закупка продуктов и суета напрягают 9% граждан, 7% — не рады мытью посуды и уборке, 4% — раздражают все аспекты праздника и большие траты, 2% — украшают елку без удовольствия. По 1% отмечают, что не нравится ожидание праздника, корпоративы и необходимость дарить подарки. Для 28% горожан предновогодняя суета не вызывает раздражения, они считают Новый год своим любимым праздником. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив. Они готовы потратить на его подготовку в среднем 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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