Пермяки рассказали, что их больше всего сердит в преддверии Нового года

В подготовке к празднованию Нового года пермячек раздражает обязанность готовить, а пермяков — выбирать подарки. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.
«По 10% опрошенных рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Причем, мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки, а женщин раздражает обязанность готовить», — сообщается в результатах исследования.
Закупка продуктов и суета напрягают 9% граждан, 7% — не рады мытью посуды и уборке, 4% — раздражают все аспекты праздника и большие траты, 2% — украшают елку без удовольствия. По 1% отмечают, что не нравится ожидание праздника, корпоративы и необходимость дарить подарки. Для 28% горожан предновогодняя суета не вызывает раздражения, они считают Новый год своим любимым праздником.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив. Они готовы потратить на его подготовку в среднем 20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!