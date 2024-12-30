В пельменях из «Вкусвилла» нашли сальмонеллу — бактерию, которая может вызвать острые инфекционные заболевания, в частности, брюшной тиф. Это выяснилось в ходе проверки Роспотребнадзора после отравления двоих детей, сообщили в telegram-каналах.
«После отравления двоих детей в Москве в пельменях „Вкусвилла“ выявлена сальмонелла. Однако по словам матери детей, компания продолжает продавать отравленные пельмени», — написали в telegram-канале Shot. У двоих детей четырех и восьми лет поднялась температура, началась рвота. Врач поставил им диагноз «отравление», однако температура держалась сутки, а отсутствие аппетита — еще трое.
Мать потребовала от «Вкусвилла» возмещения стоимости лечения, однако служба поддержки проигнорировала это обращение, подчеркнули в канале. После этого мать направила жалобу в Роспотребнадзор, прикрепив чек. Через месяц из службы пришли результаты проверки с найденной в пельменях сальмонелле. В канале отметили, что в Орловской области начата проверка производителя — «Мясного ассорти». По словам службы поддержки «Вкусвилла», о результатах проверки им ничего не известно, заключили в канале.
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