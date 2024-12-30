На Солнце произошли две мощные вспышки

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Две мощные вспышки произошли на Солнце
Две мощные вспышки произошли на Солнце Фото:

Утром 30 декабря на Солнце произошли две мощные вспышки, которые являются одними из самых сильных в 2024 году, сообщили специалисты. Эти вспышки могут вызвать полярные сияния, видимые в новогоднюю ночь.

«Две мощные вспышки произошли на Солнце утром 30 декабря... Полярные сияния из-за вспышек можно будет наблюдать в новогоднюю ночь», — пишут РИА Новости со ссылкой на ученых. По словам специалистов, такое астрономическое явление является редким и интересным для наблюдения, особенно в такое значимое для многих время, как переход в новый год.

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Утром 30 декабря на Солнце произошли две мощные вспышки, которые являются одними из самых сильных в 2024 году, сообщили специалисты. Эти вспышки могут вызвать полярные сияния, видимые в новогоднюю ночь. «Две мощные вспышки произошли на Солнце утром 30 декабря... Полярные сияния из-за вспышек можно будет наблюдать в новогоднюю ночь», — пишут РИА Новости со ссылкой на ученых. По словам специалистов, такое астрономическое явление является редким и интересным для наблюдения, особенно в такое значимое для многих время, как переход в новый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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