Утром 30 декабря на Солнце произошли две мощные вспышки, которые являются одними из самых сильных в 2024 году, сообщили специалисты. Эти вспышки могут вызвать полярные сияния, видимые в новогоднюю ночь.
«Две мощные вспышки произошли на Солнце утром 30 декабря... Полярные сияния из-за вспышек можно будет наблюдать в новогоднюю ночь», — пишут РИА Новости со ссылкой на ученых. По словам специалистов, такое астрономическое явление является редким и интересным для наблюдения, особенно в такое значимое для многих время, как переход в новый год.
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