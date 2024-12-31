31 декабря 2024
30 декабря 2024

Новогодняя ночь в ХМАО прошла без происшествий

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ночь в ХМАО прошла без криминала и ЧП
Новогодняя ночь в ХМАО прошла без криминала и ЧП Фото:

Новогодняя ночь в ХМАО прошла спокойно: без криминала и серьезных происшествий. По данным источника URA.RU в силовых структурах, крупных инцидентов за ночь не случилось.

«Сообщения поступали. Но ничего, что могло бы привлечь особое внимание или вызвать общественный резонанс, зарегистрировано не было», — отметил инсайдер агентства.

В регионе были приняты усиленные меры безопасности. За охраной общественного порядка следили сотрудники полиции, добровольные народные дружины и экстренные службы.

Агентство  URA.RU направило запрос в полицию ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в период новогодних праздников экстренные службы ХМАО переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

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Новогодняя ночь в ХМАО прошла спокойно: без криминала и серьезных происшествий. По данным источника URA.RU в силовых структурах, крупных инцидентов за ночь не случилось. «Сообщения поступали. Но ничего, что могло бы привлечь особое внимание или вызвать общественный резонанс, зарегистрировано не было», — отметил инсайдер агентства. В регионе были приняты усиленные меры безопасности. За охраной общественного порядка следили сотрудники полиции, добровольные народные дружины и экстренные службы. Агентство  URA.RU направило запрос в полицию ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в период новогодних праздников экстренные службы ХМАО переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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