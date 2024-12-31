Новогодняя ночь в ХМАО прошла без происшествий

Новогодняя ночь в ХМАО прошла спокойно: без криминала и серьезных происшествий. По данным источника URA.RU в силовых структурах, крупных инцидентов за ночь не случилось.
«Сообщения поступали. Но ничего, что могло бы привлечь особое внимание или вызвать общественный резонанс, зарегистрировано не было», — отметил инсайдер агентства.
В регионе были приняты усиленные меры безопасности. За охраной общественного порядка следили сотрудники полиции, добровольные народные дружины и экстренные службы.
Агентство URA.RU направило запрос в полицию ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в период новогодних праздников экстренные службы ХМАО переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
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