Армия спецтехники в новогоднюю ночь расчищала снежные завалы в Екатеринбурге

Для уборки улиц Екатеринбурга в ночь с 31 декабря на 1 января на дороги было выведено 185 единиц дорожно-уборочной техники. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«В ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года на дороги вышло 185 единиц техники и 60 рабочих», — пояснили в ДИПе. Там же отметили, что на специализированные полигоны было вывезено 2115 тонн снега.
Для устранения скользкости на дорогах было использовано более 137 тонн противогололедного материала. На тротуары высыпали пять тонн фракционного песка. Всего, как заявляется, в течение 1 января на дороги выйдет 168 снегоуборочных машин, а 299 дорожных рабочих будут вручную убирать наледь с остановок, пешеходных переходов и ступеней.
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