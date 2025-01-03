В Екатеринбурге жители дома на ул. Лукиных, 18А (жилой район Уралмаш) жалуются, что на их детей нападают соседи, которые ходят с ножами. По версии очевидцев, они обустроили притон в одной из квартир.
«По адресу улица Лукиных, 18А, на втором этаже находится притон. В полицию звоним практически каждый день, но они ничего не могут сделать. Последнее время они ходят с ножами, нападают на детей, полиция дает только отписки», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как неизвестные пристают к жильцам. Также на записях можно разглядеть наличие у них холодного оружия.
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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