03 января 2025

«Ходят с ножами, нападают на детей»: пятиэтажку в Екатеринбурге терроризируют неадекваты. Видео

Жители дома в Екатеринбурге жалуются на соседей, которые нападают на детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция пока не реагирует на притон, несмотря на жалобы жильцов (архивное фото)
Полиция пока не реагирует на притон, несмотря на жалобы жильцов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители дома на ул. Лукиных, 18А (жилой район Уралмаш) жалуются, что на их детей нападают соседи, которые ходят с ножами. По версии очевидцев, они обустроили притон в одной из квартир.

«По адресу улица Лукиных, 18А, на втором этаже находится притон. В полицию звоним практически каждый день, но они ничего не могут сделать. Последнее время они ходят с ножами, нападают на детей, полиция дает только отписки», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как неизвестные пристают к жильцам. Также на записях можно разглядеть наличие у них холодного оружия.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге жители дома на ул. Лукиных, 18А (жилой район Уралмаш) жалуются, что на их детей нападают соседи, которые ходят с ножами. По версии очевидцев, они обустроили притон в одной из квартир. «По адресу улица Лукиных, 18А, на втором этаже находится притон. В полицию звоним практически каждый день, но они ничего не могут сделать. Последнее время они ходят с ножами, нападают на детей, полиция дает только отписки», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как неизвестные пристают к жильцам. Также на записях можно разглядеть наличие у них холодного оружия. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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