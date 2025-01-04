04 января 2025

Американцы стали задыхаться от химического тумана, связанного с биоружием

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Жители Флориды почувствовали недомогание из-за тумана, пишет Daily Mail
Жители Флориды почувствовали недомогание из-за тумана, пишет Daily Mail Фото:

В США, особенно во Флориде, люди заметили странный туман с «химическим» запахом. По информации издания Daily Mail, обстоятельства напоминают «Операцию Sea-Spray» — секретный эксперимент военно-морских сил (ВМС) США 1950 года, оценивающий уязвимость городов к биологическим атакам.

«Один из жителей Флориды, где наблюдался этот туман, рассказал, что почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане всего десять минут. Он заявил, что чувствовал „химический“ запах», — говорится в материале издания.

Там добавили, что эти события вызвали тревогу у жителей и напомнили им о секретном эксперименте ВМС США в 1950 году, связанном с биологическим оружием. В социальных сетях американцы делятся видео с частицами, плавающими в тумане. Люди выражают опасения о возможном применении биологического оружия, отмечая появление запаха серы и общую слабость.

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В США, особенно во Флориде, люди заметили странный туман с «химическим» запахом. По информации издания Daily Mail, обстоятельства напоминают «Операцию Sea-Spray» — секретный эксперимент военно-морских сил (ВМС) США 1950 года, оценивающий уязвимость городов к биологическим атакам. «Один из жителей Флориды, где наблюдался этот туман, рассказал, что почувствовал себя плохо после того, как провел на улице в тумане всего десять минут. Он заявил, что чувствовал „химический“ запах», — говорится в материале издания. Там добавили, что эти события вызвали тревогу у жителей и напомнили им о секретном эксперименте ВМС США в 1950 году, связанном с биологическим оружием. В социальных сетях американцы делятся видео с частицами, плавающими в тумане. Люди выражают опасения о возможном применении биологического оружия, отмечая появление запаха серы и общую слабость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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