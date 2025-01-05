05 января 2025

Экс-военком Озерска скончался в результате ранений

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Пичугин скончался от полученных ранений Фото:

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин скончался в результате полученных ранений. На фронт Пичугин отправился в октябре 2024 год из колонии строго режима.

«В результате ранений, полученных во время боевых действий в зоне СВО, скончался бывший военный комиссар Озерска Владимир Пичугин. Он был осужденный за совершение коррупционных преступлений и заключил контракт с Минобороны РФ », — сообщил городской сайт «Ozersk74.ru».

Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт звания подполковника экс-военкома лишили.

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Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин скончался в результате полученных ранений. На фронт Пичугин отправился в октябре 2024 год из колонии строго режима. «В результате ранений, полученных во время боевых действий в зоне СВО, скончался бывший военный комиссар Озерска Владимир Пичугин. Он был осужденный за совершение коррупционных преступлений и заключил контракт с Минобороны РФ », — сообщил городской сайт «Ozersk74.ru». Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт звания подполковника экс-военкома лишили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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