Экс-военком Озерска скончался в результате ранений

06 января 2025 в 19:06 Размер текста - 17 +

Владимир Пичугин скончался от полученных ранений Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин скончался в результате полученных ранений. На фронт Пичугин отправился в октябре 2024 год из колонии строго режима. «В результате ранений, полученных во время боевых действий в зоне СВО, скончался бывший военный комиссар Озерска Владимир Пичугин. Он был осужденный за совершение коррупционных преступлений и заключил контракт с Минобороны РФ », — сообщил городской сайт «Ozersk74.ru». Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт звания подполковника экс-военкома лишили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин скончался в результате полученных ранений. На фронт Пичугин отправился в октябре 2024 год из колонии строго режима. «В результате ранений, полученных во время боевых действий в зоне СВО, скончался бывший военный комиссар Озерска Владимир Пичугин. Он был осужденный за совершение коррупционных преступлений и заключил контракт с Минобороны РФ », — сообщил городской сайт «Ozersk74.ru». Сотрудники регионального управления ФСБ и военной контрразведки задержали Пичугина 28 июня 2023 года. Ему предъявили обвинение в получении взяток за решение вопросов по распределению призывников. В мае 2024 года суд приговорил Пичугина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере семи миллионов рублей. Перед отправкой на фронт звания подполковника экс-военкома лишили.