Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали факт жестокого обращения с ранеными в украинской армии под Курском. Во время эвакуации несколько бойцов ВСУ были выброшены сослуживцами из автомобиля прямо в поле. Соответствующим видео поделился военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.
«Два автомобиля забрали несколько раненых и начали выдвижение к своим позициям. Однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины», — написал Александр Коц.
Военкор также подчеркнул, что такое поведение в отношении раненых украинских бойцов операторы российских БПЛА наблюдали впервые. Это происшествие поставило под сомнение принципы, которыми руководствуется ряд подразделений в украинской армии.
Как сообщало URA.RU ранее, пленный украинец заявил, что командование ВСУ отправило солдат под Курск на убой. Он также был удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны.
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