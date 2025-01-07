Военкор Коц: раненых ВСУшников выбросили из автомобиля в поле под Курском

Российские БПЛА засняли, как ВСУ избавляются от своих бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали факт жестокого обращения с ранеными в украинской армии под Курском. Во время эвакуации несколько бойцов ВСУ были выброшены сослуживцами из автомобиля прямо в поле. Соответствующим видео поделился военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.

«Два автомобиля забрали несколько раненых и начали выдвижение к своим позициям. Однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины», — написал Александр Коц.

Военкор также подчеркнул, что такое поведение в отношении раненых украинских бойцов операторы российских БПЛА наблюдали впервые. Это происшествие поставило под сомнение принципы, которыми руководствуется ряд подразделений в украинской армии.

Как сообщало URA.RU ранее, пленный украинец заявил, что командование ВСУ отправило солдат под Курск на убой. Он также был удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны.