07 января 2025

Появилось видео, как эвакуационная группа ВСУ выбросила своих раненых в поле

Военкор Коц: раненых ВСУшников выбросили из автомобиля в поле под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
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Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали факт жестокого обращения с ранеными в украинской армии под Курском. Во время эвакуации несколько бойцов ВСУ были выброшены сослуживцами из автомобиля прямо в поле. Соответствующим видео поделился военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале.

«Два автомобиля забрали несколько раненых и начали выдвижение к своим позициям. Однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины», — написал Александр Коц.

Военкор также подчеркнул, что такое поведение в отношении раненых украинских бойцов операторы российских БПЛА наблюдали впервые. Это происшествие поставило под сомнение принципы, которыми руководствуется ряд подразделений в украинской армии.

Как сообщало URA.RU ранее, пленный украинец заявил, что командование ВСУ отправило солдат под Курск на убой. Он также был удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны.

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Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали факт жестокого обращения с ранеными в украинской армии под Курском. Во время эвакуации несколько бойцов ВСУ были выброшены сослуживцами из автомобиля прямо в поле. Соответствующим видео поделился военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем telegram-канале. «Два автомобиля забрали несколько раненых и начали выдвижение к своим позициям. Однако по непонятной причине два еще живых ВСУшника были выброшены из машины», — написал Александр Коц. Военкор также подчеркнул, что такое поведение в отношении раненых украинских бойцов операторы российских БПЛА наблюдали впервые. Это происшествие поставило под сомнение принципы, которыми руководствуется ряд подразделений в украинской армии. Как сообщало URA.RU ранее, пленный украинец заявил, что командование ВСУ отправило солдат под Курск на убой. Он также был удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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