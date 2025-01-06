Магнитогорский «Металлург» обыграл «Адмирал» на последней секунде овертайма

Магнитогорский ХК «Металлург» 7 января одержал победу в тяжелом домашнем матче с «Адмиралом» из Владивостока со счетом 4:3. Победный гол был забит на последней секунде овертайма, что позволило «Металлургу» продолжить победную серию, состоящую уже из семи матчей подряд. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Первая шайба была заброшена в ворота „Металлурга“ Даниилом Гутиком на 12 минуте. Далее счет сравнял магнитогорец Алексей Маклюков. Во втором периоде команды лишь обменялись голами. Егор Петухов из „Адмирала“ вывел счет вперед, однако Даниил Вовченко сравнял счет в конце третьего периода. Ключевым моментом игры стал гол Валерия Орехова, который он забил на последней секунде овертайма, обеспечив „Металлургу“ победу», — сообщает корреспондент.
«Металлург» продлил победную серию и теперь с 54 очками команда занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» же с пятым поражением подряд занимает седьмую строчку (43 очка).
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