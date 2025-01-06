В селе Большой Куяш в Кунашакском районе Челябинской области на торги выставили заброшенное здание участковой больницы. Строение общей площадью 1192 квадратных метра реализуют на аукционе с начальной ценой в 6,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России».
«Нежилое здание участковой больницы, село Большой Куяш, Ленина, 99. Общая площадью 1192,7 кв. м. Цена — 6 850 000 рублей. Причина приватизации — постановление администрации Кунашакского муниципального района», — сообщается на электронной площадке.
Также уточняется, что с двухэтажным зданием больничного корпуса реализуется земельный участок под ним общей площадью 3231 кв. м. Прием заявок на аукцион продлится до 15 января 2025 года.
Как сообщало URA.RU ранее, в селе Аргаяш выставили на продажу помещение спортивно-технического клуба с земельным участком. Собственник назначил за полуразрушенное здание цену в 1,6 миллиона рублей.
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