06 января 2025

В челябинском селе продают разрушенную больницу. Скрин

В Кунашакском районе выставили на торги корпус участковой больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, снег, зима, развалины, руины
Здание больницы находится в разрушенном состоянии (архивное фото) Фото:

В селе Большой Куяш в Кунашакском районе Челябинской области на торги выставили заброшенное здание участковой больницы. Строение общей площадью 1192 квадратных метра реализуют на аукционе с начальной ценой в 6,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России».

«Нежилое здание участковой больницы, село Большой Куяш, Ленина, 99. Общая площадью 1192,7 кв. м. Цена — 6 850 000 рублей. Причина приватизации — постановление администрации Кунашакского муниципального района», — сообщается на электронной площадке.

Также уточняется, что с двухэтажным зданием больничного корпуса реализуется земельный участок под ним общей площадью 3231 кв. м. Прием заявок на аукцион продлится до 15 января 2025 года.

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Аргаяш выставили на продажу помещение спортивно-технического клуба с земельным участком. Собственник назначил за полуразрушенное здание цену в 1,6 миллиона рублей.

Помещение больницы находится в муниципальной собственности
Помещение больницы находится в муниципальной собственности

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В селе Большой Куяш в Кунашакском районе Челябинской области на торги выставили заброшенное здание участковой больницы. Строение общей площадью 1192 квадратных метра реализуют на аукционе с начальной ценой в 6,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России». «Нежилое здание участковой больницы, село Большой Куяш, Ленина, 99. Общая площадью 1192,7 кв. м. Цена — 6 850 000 рублей. Причина приватизации — постановление администрации Кунашакского муниципального района», — сообщается на электронной площадке. Также уточняется, что с двухэтажным зданием больничного корпуса реализуется земельный участок под ним общей площадью 3231 кв. м. Прием заявок на аукцион продлится до 15 января 2025 года. Как сообщало URA.RU ранее, в селе Аргаяш выставили на продажу помещение спортивно-технического клуба с земельным участком. Собственник назначил за полуразрушенное здание цену в 1,6 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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