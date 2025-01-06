В Кунашакском районе выставили на торги корпус участковой больницы

Здание больницы находится в разрушенном состоянии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Большой Куяш в Кунашакском районе Челябинской области на торги выставили заброшенное здание участковой больницы. Строение общей площадью 1192 квадратных метра реализуют на аукционе с начальной ценой в 6,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале «Торги России».

«Нежилое здание участковой больницы, село Большой Куяш, Ленина, 99. Общая площадью 1192,7 кв. м. Цена — 6 850 000 рублей. Причина приватизации — постановление администрации Кунашакского муниципального района», — сообщается на электронной площадке.

Также уточняется, что с двухэтажным зданием больничного корпуса реализуется земельный участок под ним общей площадью 3231 кв. м. Прием заявок на аукцион продлится до 15 января 2025 года.

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Аргаяш выставили на продажу помещение спортивно-технического клуба с земельным участком. Собственник назначил за полуразрушенное здание цену в 1,6 миллиона рублей.

Помещение больницы находится в муниципальной собственности Скрин сайта «Торги России». https://торги-россии.рф/lot/5463131