06 января 2025
05 января 2025

Челябинский губернатор Текслер пригласил на рождественскую елку 12 тысяч детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рождественские елки будут проводить до середины января
Рождественские елки будут проводить до середины января Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл серию рождественских елок, на которые приглашены более 12 тысяч детей. Мероприятия пройдут с 7 по 14 января и охватят 43 муниципалитета, сообщают в пресс-службе правительства региона.

«В Челябинской области начались Рождественские елки губернатора. В рамках рождественской кампании с 7 по 14 января пройдут 45 представлений, которые посетят 12 тысяч детей из 43 муниципальных образований региона», — заявили в пресс-службе. Открывающим череду елок стал спектакль «Волшебный посох Деда Мороза».

Уточняется, что на праздники приглашены: сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети военных, победители рождественского конкурса и другие. Кроме того, для детей с нарушениями зрения организованы программы с подробным описанием происходящего на сцене (тифлокомментирование).

Ранее сообщалось, что от Алексея Текслера на Новый год подарки получат 170 тысяч детей. Также глава региона снял три шара с «Елки желаний» в Кремле. Губернатор вручил подарки детям, чьи шары с новогодними мечтами снял с «Елок желаний» в Москве и в Челябинске.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл серию рождественских елок, на которые приглашены более 12 тысяч детей. Мероприятия пройдут с 7 по 14 января и охватят 43 муниципалитета, сообщают в пресс-службе правительства региона. «В Челябинской области начались Рождественские елки губернатора. В рамках рождественской кампании с 7 по 14 января пройдут 45 представлений, которые посетят 12 тысяч детей из 43 муниципальных образований региона», — заявили в пресс-службе. Открывающим череду елок стал спектакль «Волшебный посох Деда Мороза». Уточняется, что на праздники приглашены: сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети военных, победители рождественского конкурса и другие. Кроме того, для детей с нарушениями зрения организованы программы с подробным описанием происходящего на сцене (тифлокомментирование). Ранее сообщалось, что от Алексея Текслера на Новый год подарки получат 170 тысяч детей. Также глава региона снял три шара с «Елки желаний» в Кремле. Губернатор вручил подарки детям, чьи шары с новогодними мечтами снял с «Елок желаний» в Москве и в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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