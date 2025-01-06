Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл серию рождественских елок, на которые приглашены более 12 тысяч детей. Мероприятия пройдут с 7 по 14 января и охватят 43 муниципалитета, сообщают в пресс-службе правительства региона.
«В Челябинской области начались Рождественские елки губернатора. В рамках рождественской кампании с 7 по 14 января пройдут 45 представлений, которые посетят 12 тысяч детей из 43 муниципальных образований региона», — заявили в пресс-службе. Открывающим череду елок стал спектакль «Волшебный посох Деда Мороза».
Уточняется, что на праздники приглашены: сироты, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети военных, победители рождественского конкурса и другие. Кроме того, для детей с нарушениями зрения организованы программы с подробным описанием происходящего на сцене (тифлокомментирование).
Ранее сообщалось, что от Алексея Текслера на Новый год подарки получат 170 тысяч детей. Также глава региона снял три шара с «Елки желаний» в Кремле. Губернатор вручил подарки детям, чьи шары с новогодними мечтами снял с «Елок желаний» в Москве и в Челябинске.
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