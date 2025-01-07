Челябинцам организовали бесплатный автобус из-за закрытого офиса Сбербанка

Жители Кусы с 9 января бесплатно поедут в Златоуст на обслуживание в Сбербанк

Жителям Кусы организовали трансфер до Златоуста из-за закрытого офиса Сбера (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кусе Челябинской области с 9 января жители станут бесплатно ездить для обслуживания в офис Сбербанка в соседний Златоуст. Причиной тому стало закрытое в муниципалитете на ремонт отделение.

«Регулярное автобусное сообщение с офисом в Златоусте будет действовать с 9 января. Автобус будет ежедневно выезжать из Кусы, от офиса Сбербанка, в 13 часов», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте». Трансфер станет бесплатным.

По сведениям издания, в Кусе находится несколько банкоматов этого банка — на улицах Свердлова и Бубнова. Причем один из терминалов, заявленный ранее на улице Толстого, отсутствует.

О закрытии на ремонт отделения Сбербанка жителям Кусинского района объявили с 23 декабря 2024 года. Реконструкцию пообещали завершить в конце первого квартала 2025 года.