07 января 2025
06 января 2025

Челябинцам организовали бесплатный автобус из-за закрытого офиса Сбербанка

Жители Кусы с 9 января бесплатно поедут в Златоуст на обслуживание в Сбербанк
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк, банкоматы. Челябинск , банкоматы, наличные, сбербанк, сбер
Жителям Кусы организовали трансфер до Златоуста из-за закрытого офиса Сбера (архивное фото) Фото:

В Кусе Челябинской области с 9 января жители станут бесплатно ездить для обслуживания в офис Сбербанка в соседний Златоуст. Причиной тому стало закрытое в муниципалитете на ремонт отделение.

«Регулярное автобусное сообщение с офисом в Златоусте будет действовать с 9 января. Автобус будет ежедневно выезжать из Кусы, от офиса Сбербанка, в 13 часов», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте». Трансфер станет бесплатным.

По сведениям издания, в Кусе находится несколько банкоматов этого банка — на улицах Свердлова и Бубнова. Причем один из терминалов, заявленный ранее на улице Толстого, отсутствует.

О закрытии на ремонт отделения Сбербанка жителям Кусинского района объявили с 23 декабря 2024 года. Реконструкцию пообещали завершить в конце первого квартала 2025 года.

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В Кусе Челябинской области с 9 января жители станут бесплатно ездить для обслуживания в офис Сбербанка в соседний Златоуст. Причиной тому стало закрытое в муниципалитете на ремонт отделение. «Регулярное автобусное сообщение с офисом в Златоусте будет действовать с 9 января. Автобус будет ежедневно выезжать из Кусы, от офиса Сбербанка, в 13 часов», — сообщается в группе «Жизнь района» в соцсети «Вконтакте». Трансфер станет бесплатным. По сведениям издания, в Кусе находится несколько банкоматов этого банка — на улицах Свердлова и Бубнова. Причем один из терминалов, заявленный ранее на улице Толстого, отсутствует. О закрытии на ремонт отделения Сбербанка жителям Кусинского района объявили с 23 декабря 2024 года. Реконструкцию пообещали завершить в конце первого квартала 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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