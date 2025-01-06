В Копейске умер экс-депутат заксобрания Челябинской области

В Копейске (Челябинская область) 5 января скончался экс-депутат законодательного собрания Челябинской области и почетный гражданин Копейска Ярослав Чабан. Об этом сообщили в пресс-службе Собрания депутатов Копейского городского округа (КГО).
«Сегодня перестало биться сердце Ярослава Ивановича Чабана. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в группе «Собрание депутатов КГО» в соцсети «ВКонтакте».
Ярослав Чабан родился 5 июня 1942 года в селе Старая Соль Львовской области. Ему было 82 года. С 1947 года жил в Копейске. Также отучился в Челябинском машиностроительном техникуме. Успел поработать на заводе и мебельной фабрике. С 1985 по 1989 год Чабан избирался депутатом Копейского городского Совета второго созыва. А в 2001, 2005, 2010 годах уже депутатом заксобрания Челябинской области. Почетным гражданином Копейска экс-депутат стал в 1998 году.
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