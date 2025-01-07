Зеленский приостановит международные договоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия международных договоров в правоохранительной сфере с Россией и Белоруссией. Согласно информации, размещенной на сайте законодательного органа, предлагается прекратить действие целого ряда соглашений.
«Проектом Закона Украины „О приостановлении действия некоторых международных договоров Украины“ предлагается остановить действие ряда международных договоров Гаагской конференции по международному частному праву, Совета Европы и ООН в отношениях с РФ и Белоруссией», — сказано в пояснительной записке к документу. Содержание приводит ТАСС.
Причиной внесения законопроекта является прекращение почтовой связи с Украиной, что делает невозможным практическое выполнение этих международных договоров. К проекту приложены 26 договоров о сотрудничестве в правоохранительной сфере и один двусторонний договор с Белоруссией.
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