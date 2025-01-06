06 января 2025
05 января 2025

Выезд на трассу М-5 в Челябинской области блокировали из-за операции силовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть дорогу, чтобы предотвратить выезд лихача на федеральную трассу
Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть дорогу, чтобы предотвратить выезд лихача на федеральную трассу Фото:

В Каслинском районе Челябинской области 7 января была перекрыта трасса Кыштым — Тюбук из-за погони за водителем, который пытался скрыться от сотрудников ДПС. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в ходе преследования также произошло ДТП, после которого лихача задержали.

«В Каслинском районе 7 января перекрыли трассу Кыштым — Тюбук из-за водителя, угонявшего от сотрудников ДПС. Поток машин остановили, чтобы не выпустить нарушителя на трассу М-5. Очевидцы сообщили, что дорогу перегородили грузовиками, за которыми выстроилась вереница машин. В одну из них врезался нарушитель, после чего водителя вытащили из машины сотрудники ДПС», — сообщает издание «74.ру».

В пресс-службе ГУ МВД заявили о том, что 29-летний водитель Suzuki двигался в сторону Екатеринбурга на большой скорости, проигнорировав все требования экипажа ДПС. В результате преследования произошло столкновение угоняемого авто Suzuki с «Нивой». После аварии нарушителя задержали, пишет 74.ру».

Также областном главке изданию сообщили, что задержанный водитель никогда не имел прав и отказался от проверки на опьянение. На него составлены три административных протокола — за невыполнение требования об остановке, отказ от освидетельствования и неповиновение полиции. Подробности происшествия уточняются.

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В Каслинском районе Челябинской области 7 января была перекрыта трасса Кыштым — Тюбук из-за погони за водителем, который пытался скрыться от сотрудников ДПС. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в ходе преследования также произошло ДТП, после которого лихача задержали. «В Каслинском районе 7 января перекрыли трассу Кыштым — Тюбук из-за водителя, угонявшего от сотрудников ДПС. Поток машин остановили, чтобы не выпустить нарушителя на трассу М-5. Очевидцы сообщили, что дорогу перегородили грузовиками, за которыми выстроилась вереница машин. В одну из них врезался нарушитель, после чего водителя вытащили из машины сотрудники ДПС», — сообщает издание «74.ру». В пресс-службе ГУ МВД заявили о том, что 29-летний водитель Suzuki двигался в сторону Екатеринбурга на большой скорости, проигнорировав все требования экипажа ДПС. В результате преследования произошло столкновение угоняемого авто Suzuki с «Нивой». После аварии нарушителя задержали, пишет 74.ру». Также областном главке изданию сообщили, что задержанный водитель никогда не имел прав и отказался от проверки на опьянение. На него составлены три административных протокола — за невыполнение требования об остановке, отказ от освидетельствования и неповиновение полиции. Подробности происшествия уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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