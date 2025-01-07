KP.RU: инфекция в пермской «Хлебнице» была найдена в четырех продуктах

Пермяки, заболевшие сальмонеллезом, ели зараженные сыр, сосиски, грибы и курицу, купленные в сети пекарен «Хлебница». Такие данные следуют из лабораторных исследований.
«В лаборатории проверили продукты, которые были в пекарнях „Хлебница“. По данным исследования, возбудитель сальмонеллеза был в грибах, сыре, сосисках и курице», — пишет «КП-Пермь». URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевого Роспотребнадзора.
С жалобами на состояние после еды в «Хлебнице» пермяки стали обращаться еще до Нового года. У всех был диагностирован сальмонеллез. В больницах Перми могут находиться до 60 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Виновных ищут следователи и специалисты Роспотребнадзора, а прокуратура контролирует ход расследования.
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