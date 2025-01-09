В челябинском минобре появится новый замминистра

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В минобр Светлана Калимуллина пришла из главного управления молодежной политики
В минобр Светлана Калимуллина пришла из главного управления молодежной политики Фото:

В министерстве образования и науки Челябинской области с 10 января появится новый заместитель министра. Об этом сказано в постановлении губернатора, опубликованном на портале официальных правовых актов.

«Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну заместителем министра образования и науки Челябинской области с 10 января 2025 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

Калимуллиной 36 лет. До 9 января она работала в должности и. о . начальника Главного управления молодежной политики. Как сообщили в минобре, Калимуллина будет курировать вопросы здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, а также обеспечения безопасности образовательных организаций.

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В министерстве образования и науки Челябинской области с 10 января появится новый заместитель министра. Об этом сказано в постановлении губернатора, опубликованном на портале официальных правовых актов. «Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну заместителем министра образования и науки Челябинской области с 10 января 2025 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. Калимуллиной 36 лет. До 9 января она работала в должности и. о . начальника Главного управления молодежной политики. Как сообщили в минобре, Калимуллина будет курировать вопросы здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, а также обеспечения безопасности образовательных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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