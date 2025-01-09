В челябинском минобре появится новый замминистра

В министерстве образования и науки Челябинской области с 10 января появится новый заместитель министра. Об этом сказано в постановлении губернатора, опубликованном на портале официальных правовых актов.
«Назначить Калимуллину Светлану Гаязовну заместителем министра образования и науки Челябинской области с 10 января 2025 года. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
Калимуллиной 36 лет. До 9 января она работала в должности и. о . начальника Главного управления молодежной политики. Как сообщили в минобре, Калимуллина будет курировать вопросы здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, а также обеспечения безопасности образовательных организаций.
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