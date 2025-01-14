Лед в центре Екатеринбурга решили не убирать, пешеходы в опасности. Фото

14 января 2025 в 23:21 Размер текста - 17 +

Такие участки есть по всему городу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Ходить по тротуарам в центре Екатеринбурга опасно: лед не убирают. Фотографиями с улицы Горького — одной из главных пешеходных — с URA.RU поделился читатель. В мэрии корреспонденту пояснили, что такие толщи льда, как на снимках ниже, бывают при резкой смене погоды, когда возле домов с крыш стекает вода и замерзает на асфальте. Власти пообещали передать информацию коммунальным службам, которые должны посыпать участок песком. Накануне агентство публиковало фото гололеда из разных районов, включая центр. Как минимум на улице Попова за сутки ситуация не поменялась. Хотя чиновники показывают, что при желании могут реагировать оперативно. Вечером 12 января URA.RU показало покрывшийся льдом мост над железнодорожными путями в поселке Северка. Власти передали информацию в РЖД, и уже к утру все было вычищено. Это видео URA.RU публиковало накануне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ходить по тротуарам в центре Екатеринбурга опасно: лед не убирают. Фотографиями с улицы Горького — одной из главных пешеходных — с URA.RU поделился читатель. В мэрии корреспонденту пояснили, что такие толщи льда, как на снимках ниже, бывают при резкой смене погоды, когда возле домов с крыш стекает вода и замерзает на асфальте. Власти пообещали передать информацию коммунальным службам, которые должны посыпать участок песком. Накануне агентство публиковало фото гололеда из разных районов, включая центр. Как минимум на улице Попова за сутки ситуация не поменялась. Хотя чиновники показывают, что при желании могут реагировать оперативно. Вечером 12 января URA.RU показало покрывшийся льдом мост над железнодорожными путями в поселке Северка. Власти передали информацию в РЖД, и уже к утру все было вычищено. Это видео URA.RU публиковало накануне.