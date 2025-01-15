Челябинские бойцы СВО Дим и Мария сыграли свадьбу на Старый Новый год. Фото

15 января 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пара познакомилась еще на этапе формирований боевых частей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Сосновском районе Челябинской области 14 января, на Старый Новый год был зарегистрирован брак участников спецоперации, Рахимовых Дим и Марии. Об этом сообщает Госкомитет по делам ЗАГС челябинской области. «14 января в отделе ЗАГС администрации Сосновского района появилась семья Рахимовых Дим и Марии. Познакомились будущие супруги во время формирования дивизии», — уточнили в пресс-службе ЗАГСа. В ведомстве рассказали, что влюбленные встречались два месяца, а потом полк Дим направили в зону боевых действий. В ходе службы им поступила задача взять под охрану сектор с подразделением медиков, а там была его Мария. «Встреча была недолгой, и вскоре Дим получил новые задачи, и им с Марией пришлось разъехаться в разные стороны. В одном из заданий Дим получил ранение и отбыл в госпиталь Донецка, где снова увиделся с Марией, с тех пор влюбленные больше не расставались», — добавили в пресс-службе ЗАГСа. Пара познакомилась еще на этапе формирования дивизии Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области 14 января, на Старый Новый год был зарегистрирован брак участников спецоперации, Рахимовых Дим и Марии. Об этом сообщает Госкомитет по делам ЗАГС челябинской области. «14 января в отделе ЗАГС администрации Сосновского района появилась семья Рахимовых Дим и Марии. Познакомились будущие супруги во время формирования дивизии», — уточнили в пресс-службе ЗАГСа. В ведомстве рассказали, что влюбленные встречались два месяца, а потом полк Дим направили в зону боевых действий. В ходе службы им поступила задача взять под охрану сектор с подразделением медиков, а там была его Мария. «Встреча была недолгой, и вскоре Дим получил новые задачи, и им с Марией пришлось разъехаться в разные стороны. В одном из заданий Дим получил ранение и отбыл в госпиталь Донецка, где снова увиделся с Марией, с тех пор влюбленные больше не расставались», — добавили в пресс-службе ЗАГСа.