Челябинские бойцы СВО Дим и Мария сыграли свадьбу на Старый Новый год. Фото

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Пара познакомилась еще на этапе формирований боевых частей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Сосновском районе Челябинской области 14 января, на Старый Новый год был зарегистрирован брак участников спецоперации, Рахимовых Дим и Марии. Об этом сообщает Госкомитет по делам ЗАГС челябинской области.

«14 января в отделе ЗАГС администрации Сосновского района появилась семья Рахимовых Дим и Марии. Познакомились будущие супруги во время формирования дивизии», — уточнили в пресс-службе ЗАГСа.

В ведомстве рассказали, что влюбленные встречались два месяца, а потом полк Дим направили в зону боевых действий. В ходе службы им поступила задача взять под охрану сектор с подразделением медиков, а там была его Мария.

«Встреча была недолгой, и вскоре Дим получил новые задачи, и им с Марией пришлось разъехаться в разные стороны. В одном из заданий Дим получил ранение и отбыл в госпиталь Донецка, где снова увиделся с Марией, с тех пор влюбленные больше не расставались», — добавили в пресс-службе ЗАГСа.

Пара познакомилась еще на этапе формирования дивизии
Пара познакомилась еще на этапе формирования дивизии

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В Сосновском районе Челябинской области 14 января, на Старый Новый год был зарегистрирован брак участников спецоперации, Рахимовых Дим и Марии. Об этом сообщает Госкомитет по делам ЗАГС челябинской области. «14 января в отделе ЗАГС администрации Сосновского района появилась семья Рахимовых Дим и Марии. Познакомились будущие супруги во время формирования дивизии», — уточнили в пресс-службе ЗАГСа. В ведомстве рассказали, что влюбленные встречались два месяца, а потом полк Дим направили в зону боевых действий. В ходе службы им поступила задача взять под охрану сектор с подразделением медиков, а там была его Мария. «Встреча была недолгой, и вскоре Дим получил новые задачи, и им с Марией пришлось разъехаться в разные стороны. В одном из заданий Дим получил ранение и отбыл в госпиталь Донецка, где снова увиделся с Марией, с тех пор влюбленные больше не расставались», — добавили в пресс-службе ЗАГСа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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