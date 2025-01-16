Движение на Пермском тракте ограничили из-за аварии

ДТП случилось на 298-м километре трассы (архивное фото)
На 298-м километре трассы между Екатеринбургом и Пермью случилась авария, из-за которой движение организовали по одной полосе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 298-м километре автодороги Р-242 произошло ДТП. В направлении Перми движение осуществляется по одной полосе», — пояснили дорожники. Информация о пострадавших не уточняется.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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