Полпред Жога поздравил Челябинскую область с днем рождения

Полпред президента в УрФО Артем Жога 17 января поздравил жителей Челябинской области с 91-й годовщиной со дня образования региона. Поздравление опубликовано в telegram-канале полпредства.
«Во время знакомства с Южным Уралом самое сильное впечатление на меня произвели жители. Я был поражен их энергией, силой и особым, уральским характером. Вы — истинные патриоты своего региона и нашей прекрасной Родины. На таких людях, как вы, держится страна. Вы доблестно выполняете боевые задачи на переднем крае в зоне специальной военной операции и самоотверженно трудитесь у станков, обеспечивая бойцов необходимой техникой и оборудованием», — говорится в поздравлении.
Жога подчеркнул, что Челябинская область — это один из самых динамично развивающихся субъектов РФ. Регион одинаково успешно реализует свой проверенный десятилетиями промышленный потенциал и воплощает новые инвестиционные проекты, связанные с перспективными разработками и технологиями, экологией, культурой и образованием. Полпред поблагодарил жителей региона за труд и искреннюю любовь к родной земле, а также за активное участие в восстановлении Донбасса и помощь ветеранам СВО.
Челябинская область была образована 17 января 1934 года. Она была выделена из состава упраздненной Уральской области.
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