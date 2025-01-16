16 января 2025

Полпред Жога поздравил Челябинскую область с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога поблагодарил жителей региона
Артем Жога поблагодарил жителей региона Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога 17 января поздравил жителей Челябинской области с 91-й годовщиной со дня образования региона. Поздравление опубликовано в telegram-канале полпредства.

«Во время знакомства с Южным Уралом самое сильное впечатление на меня произвели жители. Я был поражен их энергией, силой и особым, уральским характером. Вы — истинные патриоты своего региона и нашей прекрасной Родины. На таких людях, как вы, держится страна. Вы доблестно выполняете боевые задачи на переднем крае в зоне специальной военной операции и самоотверженно трудитесь у станков, обеспечивая бойцов необходимой техникой и оборудованием», — говорится в поздравлении.

Жога подчеркнул, что Челябинская область — это один из самых динамично развивающихся субъектов РФ. Регион одинаково успешно реализует свой проверенный десятилетиями промышленный потенциал и воплощает новые инвестиционные проекты, связанные с перспективными разработками и технологиями, экологией, культурой и образованием. Полпред поблагодарил жителей региона за труд и искреннюю любовь к родной земле, а также за активное участие в восстановлении Донбасса и помощь ветеранам СВО.

Челябинская область была образована 17 января 1934 года. Она была выделена из состава упраздненной Уральской области.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога 17 января поздравил жителей Челябинской области с 91-й годовщиной со дня образования региона. Поздравление опубликовано в telegram-канале полпредства. «Во время знакомства с Южным Уралом самое сильное впечатление на меня произвели жители. Я был поражен их энергией, силой и особым, уральским характером. Вы — истинные патриоты своего региона и нашей прекрасной Родины. На таких людях, как вы, держится страна. Вы доблестно выполняете боевые задачи на переднем крае в зоне специальной военной операции и самоотверженно трудитесь у станков, обеспечивая бойцов необходимой техникой и оборудованием», — говорится в поздравлении. Жога подчеркнул, что Челябинская область — это один из самых динамично развивающихся субъектов РФ. Регион одинаково успешно реализует свой проверенный десятилетиями промышленный потенциал и воплощает новые инвестиционные проекты, связанные с перспективными разработками и технологиями, экологией, культурой и образованием. Полпред поблагодарил жителей региона за труд и искреннюю любовь к родной земле, а также за активное участие в восстановлении Донбасса и помощь ветеранам СВО. Челябинская область была образована 17 января 1934 года. Она была выделена из состава упраздненной Уральской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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