В Екатеринбурге автобус с 25 пассажирами улетел в кювет. Фото

20 января 2025 в 11:15 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают инспекторы (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Екатеринбурге утром 20 января на дублере Сибирского тракта автобус с 25 пассажирами вылетел с проезжей части в кювет сразу после ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель не смог удержать транспортное средство под контролем, что привело к съезду с проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. Перед аварией у автобуса спустило колесо, но водитель это заметил и накачал его. На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ. За рулем автобуса находился 44-летний мужчина с 26-летним стажем вождения. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 20 января на дублере Сибирского тракта автобус с 25 пассажирами вылетел с проезжей части в кювет сразу после ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель не смог удержать транспортное средство под контролем, что привело к съезду с проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. Перед аварией у автобуса спустило колесо, но водитель это заметил и накачал его. На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ. За рулем автобуса находился 44-летний мужчина с 26-летним стажем вождения.