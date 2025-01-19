19 января 2025

В Екатеринбурге автобус с 25 пассажирами улетел в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают инспекторы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 20 января на дублере Сибирского тракта автобус с 25 пассажирами вылетел с проезжей части в кювет сразу после ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Водитель не смог удержать транспортное средство под контролем, что привело к съезду с проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. Перед аварией у автобуса спустило колесо, но водитель это заметил и накачал его.

На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ. За рулем автобуса находился 44-летний мужчина с 26-летним стажем вождения.

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В Екатеринбурге утром 20 января на дублере Сибирского тракта автобус с 25 пассажирами вылетел с проезжей части в кювет сразу после ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Водитель не смог удержать транспортное средство под контролем, что привело к съезду с проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. Перед аварией у автобуса спустило колесо, но водитель это заметил и накачал его. На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ. За рулем автобуса находился 44-летний мужчина с 26-летним стажем вождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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