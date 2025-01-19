В Екатеринбурге утром 20 января на дублере Сибирского тракта автобус с 25 пассажирами вылетел с проезжей части в кювет сразу после ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Водитель не смог удержать транспортное средство под контролем, что привело к съезду с проезжей части. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. Перед аварией у автобуса спустило колесо, но водитель это заметил и накачал его.
На место инцидента прибыли сотрудники ГАИ. За рулем автобуса находился 44-летний мужчина с 26-летним стажем вождения.
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