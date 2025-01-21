От Чечни до Украины: боевой путь погибшего на СВО челябинского бизнесмена Юлика. Фото

Челябинский бизнесмен Юлик погиб на СВО
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Максим Юлик. Челябинск
Один из братьев-близнецов Юликов погиб на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции погиб челябинский бизнесмен Максим Юлик. По словам его родственников, эта военная кампания была для него второй.

«Первая его война — Чеченская (с 1993 по 1995 годы). Служил в отряде специального назначения „Росич“. БТР Максима первым вошел в Чечню со стороны Ингушетии. Уже тогда за участие в боевых действиях он был награжден медалью „За отвагу“ и получил знаки отличия I и II степеней», — сообщили URA.RU родственники погибшего.

Максим Юлик. Челябинск
Бронетранспортер Максима Юлика первым вошел в Чечню со стороны Ингушетии
Фото:

По их словам, за годы службы Юлик удостоился права ношения крапового берета. Был элитой спецназа. После службы получил юридическое образование в ЧелГУ, основал компанию, предоставляющую юруслуги. Впоследствии бизнес «прогорел», но Юлик справился с потерей.

На СВО мужчина отправлялся дважды: первый раз в рядах ЧВК «Редут», второй — по контракту с Минобороны, который стал для него последним. Бизнесмен погиб в бою.

«Он погиб, проявив свои лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм, мужество и патриотизм. Сердце Максима остановилось, но бьется в груди близких ему людей», — отметили родственники Юлика.

Максим Юлик. Челябинск
Максим Юлик принимал участие в Чеченской кампании и в СВО на Украине
Фото:

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В ходе специальной военной операции погиб челябинский бизнесмен Максим Юлик. По словам его родственников, эта военная кампания была для него второй. «Первая его война — Чеченская (с 1993 по 1995 годы). Служил в отряде специального назначения „Росич“. БТР Максима первым вошел в Чечню со стороны Ингушетии. Уже тогда за участие в боевых действиях он был награжден медалью „За отвагу“ и получил знаки отличия I и II степеней», — сообщили URA.RU родственники погибшего. По их словам, за годы службы Юлик удостоился права ношения крапового берета. Был элитой спецназа. После службы получил юридическое образование в ЧелГУ, основал компанию, предоставляющую юруслуги. Впоследствии бизнес «прогорел», но Юлик справился с потерей. На СВО мужчина отправлялся дважды: первый раз в рядах ЧВК «Редут», второй — по контракту с Минобороны, который стал для него последним. Бизнесмен погиб в бою. «Он погиб, проявив свои лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм, мужество и патриотизм. Сердце Максима остановилось, но бьется в груди близких ему людей», — отметили родственники Юлика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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