Челябинский бизнесмен Юлик погиб на СВО

Один из братьев-близнецов Юликов погиб на СВО Фото: Архив семьи Юликов

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной военной операции погиб челябинский бизнесмен Максим Юлик. По словам его родственников, эта военная кампания была для него второй.

«Первая его война — Чеченская (с 1993 по 1995 годы). Служил в отряде специального назначения „Росич“. БТР Максима первым вошел в Чечню со стороны Ингушетии. Уже тогда за участие в боевых действиях он был награжден медалью „За отвагу“ и получил знаки отличия I и II степеней», — сообщили URA.RU родственники погибшего.

Бронетранспортер Максима Юлика первым вошел в Чечню со стороны Ингушетии Фото: Архив семьи Юликов

По их словам, за годы службы Юлик удостоился права ношения крапового берета. Был элитой спецназа. После службы получил юридическое образование в ЧелГУ, основал компанию, предоставляющую юруслуги. Впоследствии бизнес «прогорел», но Юлик справился с потерей.

На СВО мужчина отправлялся дважды: первый раз в рядах ЧВК «Редут», второй — по контракту с Минобороны, который стал для него последним. Бизнесмен погиб в бою.

«Он погиб, проявив свои лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм, мужество и патриотизм. Сердце Максима остановилось, но бьется в груди близких ему людей», — отметили родственники Юлика.

Максим Юлик принимал участие в Чеченской кампании и в СВО на Украине Фото: Архив семьи Юликов