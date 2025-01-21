Медведев увидел сигнал Трампу в беседе Путина с Си

После переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли после инаугурации президента США Дональда Трампа, стало очевидно, что мир заинтересован не в «золотом веке Америки», а в многополярности и процветании человечества. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в „золотом веке Америки“, о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что диалог Путина и Си Цзиньпина стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства России и КНР.
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры 21 января по видеосвязи. Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся развития будущих отношений, а также объявили о готовности к налаживанию отношений с США, при условии встречного интереса со стороны администрации Трампа.
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