Инвалид из Копейска получил квартиру после вмешательства генпрокурора Краснова. Видео

22 января 2025 в 10:35 Размер текста - 17 +

Краснов приезжал в Челябинск в ноябре 2024 года (архивное фото) Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Инвалид-колясочник из Копейска Челябинской области Александр Долгонос получил двухкомнатную квартиру в новом доме после вмешательства генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ведомства. «По итогам личного приема Краснова в Челябинской области инвалиду-колясочнику предоставлена новая благоустроенная квартира. Кроме того, за мужчиной на постоянной основе закреплен социальный работник. Проконтролировано обеспечение его техническими средствами реабилитации и лекарствами», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. К Краснову Долгонос обратился по видеосвязи. Он рассказал, что является инвалидом первой группы из-за ампутации ног и передвигается на кресле-коляске. Выйти из квартиры мужчина не может, так как живет на втором этаже и в подъезде нет пандуса. Прокуроры выяснили, что нет технической возможности для установки необходимого оборудования в подъезде. Долгоносу предоставили квартиру на первом этаже. Подъезд оборудован лифтом с нулевого этажа, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Краснов приезжал в Челябинскую область с рабочим визитом 27 ноября 2024 года, где провел личный прием с жителями. По результатам его визита многодетная семья Поповых из Коркино получила земельный участок, в котором ранее им было отказано. Жительнице Еманжелинска выплатили почти шесть миллионов рублей на покупку жилья взамен дома, который серьезно пострадала во время паводка летом 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвалид-колясочник из Копейска Челябинской области Александр Долгонос получил двухкомнатную квартиру в новом доме после вмешательства генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ведомства. «По итогам личного приема Краснова в Челябинской области инвалиду-колясочнику предоставлена новая благоустроенная квартира. Кроме того, за мужчиной на постоянной основе закреплен социальный работник. Проконтролировано обеспечение его техническими средствами реабилитации и лекарствами», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. К Краснову Долгонос обратился по видеосвязи. Он рассказал, что является инвалидом первой группы из-за ампутации ног и передвигается на кресле-коляске. Выйти из квартиры мужчина не может, так как живет на втором этаже и в подъезде нет пандуса. Прокуроры выяснили, что нет технической возможности для установки необходимого оборудования в подъезде. Долгоносу предоставили квартиру на первом этаже. Подъезд оборудован лифтом с нулевого этажа, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Краснов приезжал в Челябинскую область с рабочим визитом 27 ноября 2024 года, где провел личный прием с жителями. По результатам его визита многодетная семья Поповых из Коркино получила земельный участок, в котором ранее им было отказано. Жительнице Еманжелинска выплатили почти шесть миллионов рублей на покупку жилья взамен дома, который серьезно пострадала во время паводка летом 2024 года.