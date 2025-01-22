Путин поручил урегулировать «переезд» компаний из недружественных стран

Путин дал поручение о редомициляции российских компаний из-за рубежа
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Владимир Путин поручил обеспечить переезд российских компаний из недружественных стран на родину
Владимир Путин поручил обеспечить переезд российских компаний из недружественных стран на родину Фото:

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции российских компаний, зарегистрированных в странах, которые считаются недружественными, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Поручение направлено на упрощение процесса переноса юридического адреса компаний обратно в Россию, если их деятельность затруднена из-за законодательства этих стран.

«Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом в декабре прошлого года поручил до 1 апреля 2025 года обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, ... если законодательство этих иностранных государств не предусматривает или вовсе запрещает процедуру редомициляции», — пишет РБК. Газета ссылается на свои источники.

Это поручение было выдано в результате встречи Путина с представителями бизнес-сообщества в декабре 2024 года. Поручение получили председатель правительства Михаил Мишустин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Издание подчеркивает, что в 2023 году президент уже давал указание на упрощение и ускорение процедуры «перемещения» компаний с российскими владельцами, которые сталкиваются с препятствиями со стороны зарубежных юрисдикций. Однако многие вопросы, касающиеся редомицилированных предприятий, до сих пор не решены.

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции российских компаний, зарегистрированных в странах, которые считаются недружественными, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Поручение направлено на упрощение процесса переноса юридического адреса компаний обратно в Россию, если их деятельность затруднена из-за законодательства этих стран. «Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом в декабре прошлого года поручил до 1 апреля 2025 года обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, ... если законодательство этих иностранных государств не предусматривает или вовсе запрещает процедуру редомициляции», — пишет РБК. Газета ссылается на свои источники. Это поручение было выдано в результате встречи Путина с представителями бизнес-сообщества в декабре 2024 года. Поручение получили председатель правительства Михаил Мишустин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Издание подчеркивает, что в 2023 году президент уже давал указание на упрощение и ускорение процедуры «перемещения» компаний с российскими владельцами, которые сталкиваются с препятствиями со стороны зарубежных юрисдикций. Однако многие вопросы, касающиеся редомицилированных предприятий, до сих пор не решены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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