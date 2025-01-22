Путин поручил урегулировать «переезд» компаний из недружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции российских компаний, зарегистрированных в странах, которые считаются недружественными, сообщают источники, знакомые с ситуацией. Поручение направлено на упрощение процесса переноса юридического адреса компаний обратно в Россию, если их деятельность затруднена из-за законодательства этих стран.
«Президент Владимир Путин по итогам встречи с бизнесом в декабре прошлого года поручил до 1 апреля 2025 года обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях, ... если законодательство этих иностранных государств не предусматривает или вовсе запрещает процедуру редомициляции», — пишет РБК. Газета ссылается на свои источники.
Это поручение было выдано в результате встречи Путина с представителями бизнес-сообщества в декабре 2024 года. Поручение получили председатель правительства Михаил Мишустин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Издание подчеркивает, что в 2023 году президент уже давал указание на упрощение и ускорение процедуры «перемещения» компаний с российскими владельцами, которые сталкиваются с препятствиями со стороны зарубежных юрисдикций. Однако многие вопросы, касающиеся редомицилированных предприятий, до сих пор не решены.
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