Челябинцы назвали, что помогало им экономить в студенческие годы

Челябинцы в преддверии дня студента поделились, что в студенческие годы в среднем обладали суммой в размере 12 тысяч рублей, при этом 70% студентов получали стипендию. Чтобы сэкономить, многие ездили на автобусе и брали еду из дома. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито», где провели исследование.
«В преддверии дня студента аналитики провели исследование и узнали у жителей Челябинска, каким бюджетом они располагали в студенческие годы, какие хитрости помогали им экономить. Выяснилось, что в среднем у них было около 12 тысяч рублей в месяц, а стипендию получали около 70% респондентов», — сообщили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, 60% экономили, покупая товары «с рук». Девушки в основном покупали бывшие в употреблении одежду (22%), книги (17%), учебные материалы (14%) и различные аксессуары — сумки, украшения и прочие (10%). Молодые люди чаще покупали «с рук» электронику (23%), бытовую технику (12%) и спортивный инвентарь (9%). При этом 20% сами перепродавали ненужные вещи — так чаще делали парни.
Чтобы хорошо сдать экзамен, больше трети опрошенных студентов просили близких ругать себя, 35% кричали в окно «Халява, приди!», 22% — держали друг за друга кулачки. Также 17% клали монетку под пятку, а 14% считали плохой приметой возвращаться за забытой вещью домой. При этом 21% ни во что из этого не верили и просто тщательно готовились.
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