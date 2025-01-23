23 января 2025

Задержанного свердловского экс-министра могут этапировать в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения государственных наград. Екатеринбург, смирнов николай
13 января у Николая Смирнова был последний рабочий день на посту министра Фото:
новость из сюжета
Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, могут этапировать в Москву. При этом осведомленный источник агентства утверждает, что Смирнов находится в Екатеринбурге.

«С ним работают следователи по особо важным делам. Где будет избрание меры пресечения, пока непонятно — зависит от того, напишет явку [с повинной] или нет. В дальнейшем могут этапировать в Москву», — заявил собеседник. В суды Екатеринбурга материалы по Смирнову пока не поступали.

По неподтвержденным данным, экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2024-го по делу о коррупции был задержан его заместитель Андрей Кислицын. По данным агентства, задержание Смирнова планировалось еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, могут этапировать в Москву. При этом осведомленный источник агентства утверждает, что Смирнов находится в Екатеринбурге. «С ним работают следователи по особо важным делам. Где будет избрание меры пресечения, пока непонятно — зависит от того, напишет явку [с повинной] или нет. В дальнейшем могут этапировать в Москву», — заявил собеседник. В суды Екатеринбурга материалы по Смирнову пока не поступали. По неподтвержденным данным, экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2024-го по делу о коррупции был задержан его заместитель Андрей Кислицын. По данным агентства, задержание Смирнова планировалось еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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