Задержанного свердловского экс-министра могут этапировать в Москву

Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, могут этапировать в Москву. При этом осведомленный источник агентства утверждает, что Смирнов находится в Екатеринбурге.
«С ним работают следователи по особо важным делам. Где будет избрание меры пресечения, пока непонятно — зависит от того, напишет явку [с повинной] или нет. В дальнейшем могут этапировать в Москву», — заявил собеседник. В суды Екатеринбурга материалы по Смирнову пока не поступали.
По неподтвержденным данным, экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2024-го по делу о коррупции был задержан его заместитель Андрей Кислицын. По данным агентства, задержание Смирнова планировалось еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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