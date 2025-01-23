Задержанного свердловского экс-министра могут этапировать в Москву

24 января 2025 в 11:11 Размер текста - 17 +

13 января у Николая Смирнова был последний рабочий день на посту министра Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, могут этапировать в Москву. При этом осведомленный источник агентства утверждает, что Смирнов находится в Екатеринбурге. «С ним работают следователи по особо важным делам. Где будет избрание меры пресечения, пока непонятно — зависит от того, напишет явку [с повинной] или нет. В дальнейшем могут этапировать в Москву», — заявил собеседник. В суды Екатеринбурга материалы по Смирнову пока не поступали. По неподтвержденным данным, экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2024-го по делу о коррупции был задержан его заместитель Андрей Кислицын. По данным агентства, задержание Смирнова планировалось еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, о задержании которого URA.RU сообщило утром 24 января, могут этапировать в Москву. При этом осведомленный источник агентства утверждает, что Смирнов находится в Екатеринбурге. «С ним работают следователи по особо важным делам. Где будет избрание меры пресечения, пока непонятно — зависит от того, напишет явку [с повинной] или нет. В дальнейшем могут этапировать в Москву», — заявил собеседник. В суды Екатеринбурга материалы по Смирнову пока не поступали. По неподтвержденным данным, экс-чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В марте 2024-го по делу о коррупции был задержан его заместитель Андрей Кислицын. По данным агентства, задержание Смирнова планировалось еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.