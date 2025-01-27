Власти добавили денег на бесплатные обеды для пермских школьников из многодетных семей

В Краснокамском городском округе Пермского края увеличен размер стоимости питания для детей, которые бесплатно получают в школах и техникумах завтраки или обеды. Решение приняли власти округа. В постановлении, которое опубликовано на сайте мэрии, сказано, что с 1 января 2025 года в день на одного школьника предусмотрено 113,5 рублей.
«Размер стоимости питания с 01 января 2025 года в день: для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования в общеобразовательных организациях — 113,54 руб. в день на одного обучающегося», — говорится в постановлении администрации Краснокамского округа. Данные меры поддержки предусмотрены для семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, а также для многодетных семей и семей, в которых родились близнецы. В 2024 году размер стоимости питания в день для данной категории обучающихся составлял 107,93 рубля.
В Прикамье многодетные семьи могут рассчитывать на различные меры поддержки со стороны властей. Помимо бесплатного питания в школах и профессиональных образовательных учреждениях для них предоставляется возможность бесплатно посещать музеи и выставки, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать материальную помощь на покупку школьной и формы.
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