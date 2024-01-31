Губернатор Махонин призвал министерство соцразвития поддержать многодетные семьи

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Всероссийский круизный форум. Пермь., топ, махонин дмитрий
Губернатор обсудил на совещании меры поддержки многодетных семей Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр социального развития Пермского края Павел Фокин обсудили реализацию указа президента РФ о мерах поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Вопросы демографии имеют для нас большое значение. Важно продолжать помогать многодетным, молодым семьям. Для этого необходимо создать понятную для всех систему мер поддержки», — отметил губернатор.

На совещании Павел Фокин рассказал о нововведениях для многодетных семей. Теперь они будут получать поддержку, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если в вузе он учится очно, то льготы сохранятся до 23 лет. При этом, если семья решит переехать в другой регион, все меры поддержки также останутся. Это стало возможно, потому что статус многодетных семей закрепили на федеральном уровне.

В Пермском крае многодетные семьи могут получать бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных учреждениях, бесплатно посещать музеи, выставки и парки по всей стране, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать материальную помощь на покупку школьной и спортивной формы, не оплачивать услуги ТКО, снизить стоимость коммунальных услуг, бесплатно получать лекарства для детей до шести лет, компенсировать 50% обучения стоимости ребенка в вузе. Малообеспеченные семьи также могут получать путевки в лагерь для детей от 7 до 15 лет. Фокин отметил, что указ президента направлен на улучшение жизни семей и демографической ситуации в стране и регионе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр социального развития Пермского края Павел Фокин обсудили реализацию указа президента РФ о мерах поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Вопросы демографии имеют для нас большое значение. Важно продолжать помогать многодетным, молодым семьям. Для этого необходимо создать понятную для всех систему мер поддержки», — отметил губернатор. На совещании Павел Фокин рассказал о нововведениях для многодетных семей. Теперь они будут получать поддержку, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если в вузе он учится очно, то льготы сохранятся до 23 лет. При этом, если семья решит переехать в другой регион, все меры поддержки также останутся. Это стало возможно, потому что статус многодетных семей закрепили на федеральном уровне. В Пермском крае многодетные семьи могут получать бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных учреждениях, бесплатно посещать музеи, выставки и парки по всей стране, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать материальную помощь на покупку школьной и спортивной формы, не оплачивать услуги ТКО, снизить стоимость коммунальных услуг, бесплатно получать лекарства для детей до шести лет, компенсировать 50% обучения стоимости ребенка в вузе. Малообеспеченные семьи также могут получать путевки в лагерь для детей от 7 до 15 лет. Фокин отметил, что указ президента направлен на улучшение жизни семей и демографической ситуации в стране и регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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