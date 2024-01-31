Губернатор Махонин призвал министерство соцразвития поддержать многодетные семьи

31 января 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Губернатор обсудил на совещании меры поддержки многодетных семей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр социального развития Пермского края Павел Фокин обсудили реализацию указа президента РФ о мерах поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Вопросы демографии имеют для нас большое значение. Важно продолжать помогать многодетным, молодым семьям. Для этого необходимо создать понятную для всех систему мер поддержки», — отметил губернатор. На совещании Павел Фокин рассказал о нововведениях для многодетных семей. Теперь они будут получать поддержку, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если в вузе он учится очно, то льготы сохранятся до 23 лет. При этом, если семья решит переехать в другой регион, все меры поддержки также останутся. Это стало возможно, потому что статус многодетных семей закрепили на федеральном уровне. В Пермском крае многодетные семьи могут получать бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных учреждениях, бесплатно посещать музеи, выставки и парки по всей стране, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать материальную помощь на покупку школьной и спортивной формы, не оплачивать услуги ТКО, снизить стоимость коммунальных услуг, бесплатно получать лекарства для детей до шести лет, компенсировать 50% обучения стоимости ребенка в вузе. Малообеспеченные семьи также могут получать путевки в лагерь для детей от 7 до 15 лет. Фокин отметил, что указ президента направлен на улучшение жизни семей и демографической ситуации в стране и регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр социального развития Пермского края Павел Фокин обсудили реализацию указа президента РФ о мерах поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. «Вопросы демографии имеют для нас большое значение. Важно продолжать помогать многодетным, молодым семьям. Для этого необходимо создать понятную для всех систему мер поддержки», — отметил губернатор. На совещании Павел Фокин рассказал о нововведениях для многодетных семей. Теперь они будут получать поддержку, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. Если в вузе он учится очно, то льготы сохранятся до 23 лет. При этом, если семья решит переехать в другой регион, все меры поддержки также останутся. Это стало возможно, потому что статус многодетных семей закрепили на федеральном уровне. В Пермском крае многодетные семьи могут получать бесплатное питание в школах и профессиональных образовательных учреждениях, бесплатно посещать музеи, выставки и парки по всей стране, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, получать материальную помощь на покупку школьной и спортивной формы, не оплачивать услуги ТКО, снизить стоимость коммунальных услуг, бесплатно получать лекарства для детей до шести лет, компенсировать 50% обучения стоимости ребенка в вузе. Малообеспеченные семьи также могут получать путевки в лагерь для детей от 7 до 15 лет. Фокин отметил, что указ президента направлен на улучшение жизни семей и демографической ситуации в стране и регионе.