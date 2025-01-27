Сборную России оставили без Евро и Олимпиады-2028

27 января 2025 в 22:15 Размер текста - 17 +

Россия не участвует в жеребьевке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU УЕФА (союз европейских футбольных ассоциаций) утвердил порядок жеребьевки для отборочного матча на чемпионат Европы-2027 для молодежных сборных. В этой жеребьевке Россия не участвует, выяснили журналисты издания «Спорт экспресс». Таким образом, молодежная сборная России не попадает ни на чемпионат Европы, ни на Олимпиаду 2028 года. Жеребьевку проведут в штаб-квартире УЕФА. Она состоится 6 февраля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

УЕФА (союз европейских футбольных ассоциаций) утвердил порядок жеребьевки для отборочного матча на чемпионат Европы-2027 для молодежных сборных. В этой жеребьевке Россия не участвует, выяснили журналисты издания «Спорт экспресс». Таким образом, молодежная сборная России не попадает ни на чемпионат Европы, ни на Олимпиаду 2028 года. Жеребьевку проведут в штаб-квартире УЕФА. Она состоится 6 февраля.