Сборную России оставили без Евро и Олимпиады-2028

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Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Россия не участвует в жеребьевке Фото:

УЕФА (союз европейских футбольных ассоциаций) утвердил порядок жеребьевки для отборочного матча на чемпионат Европы-2027 для молодежных сборных. В этой жеребьевке Россия не участвует, выяснили журналисты издания «Спорт экспресс». Таким образом, молодежная сборная России не попадает ни на чемпионат Европы, ни на Олимпиаду 2028 года.

Жеребьевку проведут в штаб-квартире УЕФА. Она состоится 6 февраля.

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УЕФА (союз европейских футбольных ассоциаций) утвердил порядок жеребьевки для отборочного матча на чемпионат Европы-2027 для молодежных сборных. В этой жеребьевке Россия не участвует, выяснили журналисты издания «Спорт экспресс». Таким образом, молодежная сборная России не попадает ни на чемпионат Европы, ни на Олимпиаду 2028 года. Жеребьевку проведут в штаб-квартире УЕФА. Она состоится 6 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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