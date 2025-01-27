Mash: похищенную ополченцами Ирака россиянку нашли через два года

Россиянку Елизавету Цуркову, которую похитили иракские ополченцы два года назад, нашли живой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Цуркова была похищена в 2023 году в Ираке, где она проводила научные исследования.
«Мы уверены, что команда Трампа привлечет иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет приоритетом. А не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация», — сказала сестра Цурковой.
Цуркова приехала в Багдад в марте 2023 года для проведения исследований, связанных с защитой ее докторской диссертации от Принстонского университета. После исчезновения девушки были выдвинуты обвинения в адрес ее лица как агента ЦРУ и «Моссада», якобы занимающегося подрывной деятельностью в регионе.
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