27 января 2025

ГАИ Пермского края обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды

ГАИ Пермского края призвала водителей на время отказаться от поездок
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными на трассах и соблюдать правила дорожного движения
В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными на трассах и соблюдать правила дорожного движения Фото:

Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей сократить поездки в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погоды. Обращение размещено в telegram-канале ведомства.

«Обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. На трассе идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — отмечается в опубликованном сообщении.

Также в Госавтоинспекции края призвали автомобилистов «выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях». Сейчас движение на трассах региона контролируют автоинспекторы.

URA.RU рассказывало, что во вторник 28 января на Прикамье обрушились обильные снегопады, которые грозят перейти в дождь в отдельных районах. Характер погоды формирует западный молодой циклон.

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Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей сократить поездки в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погоды. Обращение размещено в telegram-канале ведомства. «Обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. На трассе идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — отмечается в опубликованном сообщении. Также в Госавтоинспекции края призвали автомобилистов «выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях». Сейчас движение на трассах региона контролируют автоинспекторы. URA.RU рассказывало, что во вторник 28 января на Прикамье обрушились обильные снегопады, которые грозят перейти в дождь в отдельных районах. Характер погоды формирует западный молодой циклон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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