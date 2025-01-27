ГАИ Пермского края обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды

Госавтоинспекция Пермского края призвала водителей сократить поездки в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погоды. Обращение размещено в telegram-канале ведомства.
«Обращается к водителям с призывом сократить поездки по дорогам в вечернее и ночное время в связи с ухудшением погодных условий. На трассе идет снег, плохая видимость, сильный боковой ветер», — отмечается в опубликованном сообщении.
Также в Госавтоинспекции края призвали автомобилистов «выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях». Сейчас движение на трассах региона контролируют автоинспекторы.
URA.RU рассказывало, что во вторник 28 января на Прикамье обрушились обильные снегопады, которые грозят перейти в дождь в отдельных районах. Характер погоды формирует западный молодой циклон.
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