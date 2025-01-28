Reuters: Китай приостановил закупку российской нефти

Китай и Индия временно прекратили закупки российской нефти для поставок в марте. Основной причиной такого решения стало увеличение стоимости фрахта танкеров, которых не затронули западные санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трейдеров.
«Китай и Индия приостановили закупку российской нефти с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США», — говорится в материале. Трейдеры отмечают, что премия российской сырой нефти ESPO составила от трех до пяти долларов за баррель в сравнении с маркой ICE Brent. При этом тарифы на фрахт танкеров типа «Афрамакс», следующих в КНР, возросли на несколько миллионов долларов.
Штаты 10 января объявили о введении «наиболее значимых санкций» в отношении энергетического сектора России. В число подсанкционных объектов вошли компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их филиалы, а также более 180 судов, которые, по мнению Вашингтона, составляют «теневой флот» Москвы для транспортировки топлива. Это приведет к тому, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии будут вынуждены увеличить импорт нефти из Ближнего Востока, Африки и Америки, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен на топливо и фрахтовые ставки. Некоторые китайские и индийские импортеры уже отказались принимать танкеры, попавшие под американские санкции.
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