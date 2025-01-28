Пермские приставы наказали коллекторов на 7 млн рублей за давление на должников

В Пермском крае приставы наказали коллекторские агентства за давление на должников, введение граждан в заблуждение относительно их задолженности и передачу информации третьим лицам. Об этом сообщается на сайте ГУФССП по краю. На указанные организации наложены административные штрафы на сумму 6,8 млн рублей. Поводом послужили жалобы пермяков приставам на работу коллекторов и микрофинансовых организаций.
«ГУФССП по Пермскому краю принято к рассмотрению 648 жалоб на работу профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Почти в каждом третьем случае имеет место несоблюдение юрлицами, осуществляющими возврат просроченной задолженности, норм действующего законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц. Виновные лица наказаны штрафами на общую сумму 6 млн 83 тысячи рублей», — отмечается на сайте ведомства.
Наиболее часто допускаемыми нарушениями стали:
- взаимодействие с третьими лицами;
- отсутствие добросовестности и разумности при взыскании просроченной задолженности;
- оказание психологического давления;
- введение должника и иных лиц в заблуждение;
- злоупотребление правом;
- несообщение обязательной информации при непосредственном взаимодействии с должником;
- передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании;
- осуществление взаимодействия с использованием не зарегистрированных за организациями абонентских номеров.
В ГУФССП по Прикамью отмечают, что все оштрафованные нарушители зарегистрированы в других регионах. В 2024 году поступило лишь одно обращение на пермских коллекторов, но по результатам проведенной проверки доводы заявителя не подтвердились.
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