В Перми пройдет костюмированный лыжный забег в стиле СССР

В Перми 2 февраля состоятся семейный лыжный заезд. В его рамках пройдет костюмированный забег, участникам которого необходимо выйти на старт в образе лыжников эпохи СССР. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.
«На лыжной трассе в Черняевском лесу за ТРЦ „Планета“ 2 февраля состоится праздничный семейный заезд на лыжах. Участники, пришедшие на старт в образе лыжника из СССР, получат подарок», — сообщили в оргкомитете соревнований.
Также в программе мероприятия запланированы семейные забеги, заезд для профессиональных спортсменов на пять километров и старт для любителей на два километра. Для участников и болельщиков подготовлена развлекательная программа.
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