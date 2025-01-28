28 января 2025

В Перми пройдет костюмированный лыжный забег в стиле СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники могут прийти в костюмах или в обычной экипировке
Участники могут прийти в костюмах или в обычной экипировке Фото:

В Перми 2 февраля состоятся семейный лыжный заезд. В его рамках пройдет костюмированный забег, участникам которого необходимо выйти на старт в образе лыжников эпохи СССР. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«На лыжной трассе в Черняевском лесу за ТРЦ „Планета“ 2 февраля состоится праздничный семейный заезд на лыжах. Участники, пришедшие на старт в образе лыжника из СССР, получат подарок», — сообщили в оргкомитете соревнований.

Также в программе мероприятия запланированы семейные забеги, заезд для профессиональных спортсменов на пять километров и старт для любителей на два километра. Для участников и болельщиков подготовлена развлекательная программа.

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В Перми 2 февраля состоятся семейный лыжный заезд. В его рамках пройдет костюмированный забег, участникам которого необходимо выйти на старт в образе лыжников эпохи СССР. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «На лыжной трассе в Черняевском лесу за ТРЦ „Планета“ 2 февраля состоится праздничный семейный заезд на лыжах. Участники, пришедшие на старт в образе лыжника из СССР, получат подарок», — сообщили в оргкомитете соревнований. Также в программе мероприятия запланированы семейные забеги, заезд для профессиональных спортсменов на пять километров и старт для любителей на два километра. Для участников и болельщиков подготовлена развлекательная программа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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