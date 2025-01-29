Директор «Ночи музыки» переснимет легендарный фильм в Екатеринбурге

Директор екатеринбургского фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург намерен снять два фильма. Один из них — о древнейшей в мире скульптуре Шигирском идоле, также планируется переснять легендарный фильм 1936 года «Цирк».
«Если совсем уже сойдутся звезды, конечно, мы сделаем ремейк самого лучшего музыкального фильма всего Советского Союза „Цирк“», — заявил Горенбург во время презентации журнала «Наше наследие». О сроках реализации проекта не уточняется.
«Цирк» — комедия режиссера Григория Александрова. По сюжету в СССР привозят американский аттракцион, который сразу покоряет зрителей. Но есть обратная сторона медали: создатель номера, немец Франц фон Кнейшиц, шантажирует и эксплуатирует исполнительницу, у которой есть внебрачный чернокожий сын. Тем временем руководство советского цирка готовит номер, который должен превзойти западных конкурентов, но артистам будет мешать фон Кнейшиц.
Фильм с Любовью Орловой в главной роли в свое время покорил зрителей. В Москве и Ленинграде за первый месяц проката его посмотрело более 5 млн человек.
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