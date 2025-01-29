Директор «Ночи музыки» переснимет легендарный фильм в Екатеринбурге

Директор «Ночи музыки» Горенбург планирует сделать ремейк фильма «Цирк»
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Евгений Горенбург не озвучил, когда он приступит к активной фазе реализации проекта
Евгений Горенбург не озвучил, когда он приступит к активной фазе реализации проекта Фото:

Директор екатеринбургского фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург намерен снять два фильма. Один из них — о древнейшей в мире скульптуре Шигирском идоле, также планируется переснять легендарный фильм 1936 года «Цирк». 

«Если совсем уже сойдутся звезды, конечно, мы сделаем ремейк самого лучшего музыкального фильма всего Советского Союза „Цирк“», — заявил Горенбург во время презентации журнала «Наше наследие». О сроках реализации проекта не уточняется.

«Цирк» — комедия режиссера Григория Александрова. По сюжету в СССР привозят американский аттракцион, который сразу покоряет зрителей. Но есть обратная сторона медали: создатель номера, немец Франц фон Кнейшиц, шантажирует и эксплуатирует исполнительницу, у которой есть внебрачный чернокожий сын. Тем временем руководство советского цирка готовит номер, который должен превзойти западных конкурентов, но артистам будет мешать фон Кнейшиц.

Фильм с Любовью Орловой в главной роли в свое время покорил зрителей. В Москве и Ленинграде за первый месяц проката его посмотрело более 5 млн человек.

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Директор екатеринбургского фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург намерен снять два фильма. Один из них — о древнейшей в мире скульптуре Шигирском идоле, также планируется переснять легендарный фильм 1936 года «Цирк».  «Если совсем уже сойдутся звезды, конечно, мы сделаем ремейк самого лучшего музыкального фильма всего Советского Союза „Цирк“», — заявил Горенбург во время презентации журнала «Наше наследие». О сроках реализации проекта не уточняется. «Цирк» — комедия режиссера Григория Александрова. По сюжету в СССР привозят американский аттракцион, который сразу покоряет зрителей. Но есть обратная сторона медали: создатель номера, немец Франц фон Кнейшиц, шантажирует и эксплуатирует исполнительницу, у которой есть внебрачный чернокожий сын. Тем временем руководство советского цирка готовит номер, который должен превзойти западных конкурентов, но артистам будет мешать фон Кнейшиц. Фильм с Любовью Орловой в главной роли в свое время покорил зрителей. В Москве и Ленинграде за первый месяц проката его посмотрело более 5 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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