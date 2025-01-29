Новый 24-этажный дом построит компания «Зеленый континент» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Фокус» возведут 24-этажный жилой дом. Строить новый ЖК на пересечении проспекта победы и улицы 40-летия Победы будет специализированный застройщик «Зеленый континент», сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории. Новое высотное здание планируется построить в микрорайоне № 27 в границах проспекта Победы, улицы 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавской в Калининском и Курчатовском районах города», — сообщается на сайте мэрии.

Неподалеку от ТРК «Фокус» застройщик «Зеленый континент» планирует возвести многоквартирный жилой дом высотой в 24 этажа с нежилыми помещениями административно-делового назначения с подземной автостоянкой на 225 мест. Общая площадь застройки составит 1890 квадратных метров. Инициатор согласовал проект с мэрией Челябинска. Сами общественные обсуждения проходили в городе с 15 ноября по 13 декабря 2024 года.

Согласно сервису «Сбис», компания СЗ «Зеленый континент» была основана летом 2021 года. Владеет данной фирмой компания «Легард», которую учредил Сергей Селещук, а также компания «Торгцентр», учредителями которой являются Игорь Бобин и Дмитрий Бухарин. Руководит компанией «Торгцентр» Дмитрий Бухарин.

Новый жилой комплекс планируют возвести рядом со зданием по адресу Проспект Победы 311 Карта «Яндекс Карты»