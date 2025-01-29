На северо-западе Челябинска рядом с ТРК «Фокус» построят новый ЖК. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Челябинск, недвижимость, жилье, ипотека, новостройки, новые дома, стройка
Новый 24-этажный дом построит компания «Зеленый континент» Фото:

В Челябинске неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Фокус» возведут 24-этажный жилой дом. Строить новый ЖК на пересечении проспекта победы и улицы 40-летия Победы будет специализированный застройщик «Зеленый континент», сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории. Новое высотное здание планируется построить в микрорайоне № 27 в границах проспекта Победы, улицы 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавской в Калининском и Курчатовском районах города», — сообщается на сайте мэрии.

Неподалеку от ТРК «Фокус» застройщик «Зеленый континент» планирует возвести многоквартирный жилой дом высотой в 24 этажа с нежилыми помещениями административно-делового назначения с подземной автостоянкой на 225 мест. Общая площадь застройки составит 1890 квадратных метров. Инициатор согласовал проект с мэрией Челябинска. Сами общественные обсуждения проходили в городе с 15 ноября по 13 декабря 2024 года.

Согласно сервису «Сбис», компания СЗ «Зеленый континент» была основана летом 2021 года. Владеет данной фирмой компания «Легард», которую учредил Сергей Селещук, а также компания «Торгцентр», учредителями которой являются Игорь Бобин и Дмитрий Бухарин. Руководит компанией «Торгцентр» Дмитрий Бухарин.

Новый жилой комплекс планируют возвести рядом со зданием по адресу Проспект Победы 311
Новый жилой комплекс планируют возвести рядом со зданием по адресу Проспект Победы 311

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Фокус» возведут 24-этажный жилой дом. Строить новый ЖК на пересечении проспекта победы и улицы 40-летия Победы будет специализированный застройщик «Зеленый континент», сообщается на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект планировки территории. Новое высотное здание планируется построить в микрорайоне № 27 в границах проспекта Победы, улицы 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Молдавской в Калининском и Курчатовском районах города», — сообщается на сайте мэрии. Неподалеку от ТРК «Фокус» застройщик «Зеленый континент» планирует возвести многоквартирный жилой дом высотой в 24 этажа с нежилыми помещениями административно-делового назначения с подземной автостоянкой на 225 мест. Общая площадь застройки составит 1890 квадратных метров. Инициатор согласовал проект с мэрией Челябинска. Сами общественные обсуждения проходили в городе с 15 ноября по 13 декабря 2024 года. Согласно сервису «Сбис», компания СЗ «Зеленый континент» была основана летом 2021 года. Владеет данной фирмой компания «Легард», которую учредил Сергей Селещук, а также компания «Торгцентр», учредителями которой являются Игорь Бобин и Дмитрий Бухарин. Руководит компанией «Торгцентр» Дмитрий Бухарин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...