Челябинский поселок затопило фекалиями

После жалоб жителей Озерска (Челябинская область) сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили незаконный слив канализации на земельные участки местного поселка. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
«После обращений озерчан сотрудники управления Росприроднадзора провели выездное обследование. Они зафиксировали динамичный излив канализационных стоков на рельеф местности и земельные участки в поселке Новогорном», — говорится в заявлении на сайте Росприроднадзора.
Администрации Озёрского городского округа объявлено предостережение о недопустимости обязательных требований. В дальнейшем, управлением планируется проведение отбора проб и замер площади загрязнённой почвы для проведения расчёта нанесенного экологического вреда.
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