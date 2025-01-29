Челябинский поселок затопило фекалиями

Росприроднадзор выявил незаконный слив канализации в Озерске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоки нечистот нанесли экологический ущерб
Стоки нечистот нанесли экологический ущерб Фото:

После жалоб жителей Озерска (Челябинская область) сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили незаконный слив канализации на земельные участки местного поселка. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора. 

«После обращений озерчан сотрудники управления Росприроднадзора провели выездное обследование. Они зафиксировали динамичный излив канализационных стоков на рельеф местности и земельные участки в поселке Новогорном», — говорится в заявлении на сайте Росприроднадзора.

Администрации Озёрского городского округа объявлено предостережение о недопустимости обязательных требований. В дальнейшем, управлением планируется проведение отбора проб и замер площади загрязнённой почвы для проведения расчёта нанесенного экологического вреда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После жалоб жителей Озерска (Челябинская область) сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили незаконный слив канализации на земельные участки местного поселка. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.  «После обращений озерчан сотрудники управления Росприроднадзора провели выездное обследование. Они зафиксировали динамичный излив канализационных стоков на рельеф местности и земельные участки в поселке Новогорном», — говорится в заявлении на сайте Росприроднадзора. Администрации Озёрского городского округа объявлено предостережение о недопустимости обязательных требований. В дальнейшем, управлением планируется проведение отбора проб и замер площади загрязнённой почвы для проведения расчёта нанесенного экологического вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...