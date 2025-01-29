29 января 2025

Губернатор Куйвашев официально назначил главу свердловской РЭК

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Митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Екатеринбург, гришанов владимир
Гришанов избавился от приставки «и. о.» Фото:

Как и анонсировало URA.RU, Региональную энергетическую комиссию Свердловской области возглавил Владимир Гришанов, до этого пять лет трудившийся в статусе исполняющего обязанности руководителя. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили агентству в департаменте информполитики региона.

О том, что Федеральная антимонопольная служба согласовала кандидатуру, Гришанова, URA.RU сообщило 9 января. Он возглавил ведомство еще в 2010 году. Спустя 10 лет, когда его переназначали, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.»

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Как и анонсировало URA.RU, Региональную энергетическую комиссию Свердловской области возглавил Владимир Гришанов, до этого пять лет трудившийся в статусе исполняющего обязанности руководителя. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили агентству в департаменте информполитики региона. О том, что Федеральная антимонопольная служба согласовала кандидатуру, Гришанова, URA.RU сообщило 9 января. Он возглавил ведомство еще в 2010 году. Спустя 10 лет, когда его переназначали, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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