Губернатор Куйвашев официально назначил главу свердловской РЭК

Как и анонсировало URA.RU, Региональную энергетическую комиссию Свердловской области возглавил Владимир Гришанов, до этого пять лет трудившийся в статусе исполняющего обязанности руководителя. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев, подтвердили агентству в департаменте информполитики региона.
О том, что Федеральная антимонопольная служба согласовала кандидатуру, Гришанова, URA.RU сообщило 9 января. Он возглавил ведомство еще в 2010 году. Спустя 10 лет, когда его переназначали, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.»
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