Главного по тарифам в Свердловской области утвердили в должности спустя пять лет

Федеральная антимонопольная служба согласовала на пост главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, последние пять лет возглавлявшего ведомство в статусе исполняющего обязанности. Указ о его назначении будет подписан губернатором Евгением Куйвашевым в ближайшее время, сообщил источник URA.RU.
«ФАС согласовала кандидатуру Гришанова. Указ будет подписан сегодня-завтра», — поделился собеседник агентства.
Гришанов — выходец из свердловской РЭК, он возглавил ведомство еще в 2010 году, сменив на этом посту Николая Подкопая. Тот ушел в отставку на фоне претензий бывшего на тот момент губернатором Свердловской области Александра Мишарина, посчитавшего, что комиссия незаконно повышала тарифы на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, якобы привело к протестному голосованию на выборах в областную думу весной.
Когда Гришанова переназначали в 2020 году, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.».
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