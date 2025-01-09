Главного по тарифам в Свердловской области утвердили в должности спустя пять лет

ФАС официально согласовала главу свердловского РЭК Гришанова на должность

09 января 2025 в 16:32 Размер текста - 17 +

Владимир Гришанов отвечает за тарифы в Свердловской области с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба согласовала на пост главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, последние пять лет возглавлявшего ведомство в статусе исполняющего обязанности. Указ о его назначении будет подписан губернатором Евгением Куйвашевым в ближайшее время, сообщил источник URA.RU. Статья по теме Свердловского губернатора провоцируют на конфликт с ФАС РФ «ФАС согласовала кандидатуру Гришанова. Указ будет подписан сегодня-завтра», — поделился собеседник агентства. Гришанов — выходец из свердловской РЭК, он возглавил ведомство еще в 2010 году, сменив на этом посту Николая Подкопая. Тот ушел в отставку на фоне претензий бывшего на тот момент губернатором Свердловской области Александра Мишарина, посчитавшего, что комиссия незаконно повышала тарифы на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, якобы привело к протестному голосованию на выборах в областную думу весной. Когда Гришанова переназначали в 2020 году, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба согласовала на пост главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, последние пять лет возглавлявшего ведомство в статусе исполняющего обязанности. Указ о его назначении будет подписан губернатором Евгением Куйвашевым в ближайшее время, сообщил источник URA.RU. «ФАС согласовала кандидатуру Гришанова. Указ будет подписан сегодня-завтра», — поделился собеседник агентства. Гришанов — выходец из свердловской РЭК, он возглавил ведомство еще в 2010 году, сменив на этом посту Николая Подкопая. Тот ушел в отставку на фоне претензий бывшего на тот момент губернатором Свердловской области Александра Мишарина, посчитавшего, что комиссия незаконно повышала тарифы на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, якобы привело к протестному голосованию на выборах в областную думу весной. Когда Гришанова переназначали в 2020 году, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.».