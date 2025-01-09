Главного по тарифам в Свердловской области утвердили в должности спустя пять лет

ФАС официально согласовала главу свердловского РЭК Гришанова на должность
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, гришанов владимир
Владимир Гришанов отвечает за тарифы в Свердловской области с 2010 года Фото:

Федеральная антимонопольная служба согласовала на пост главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, последние пять лет возглавлявшего ведомство в статусе исполняющего обязанности. Указ о его назначении будет подписан губернатором Евгением Куйвашевым в ближайшее время, сообщил источник URA.RU.

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«ФАС согласовала кандидатуру Гришанова. Указ будет подписан сегодня-завтра», — поделился собеседник агентства.

Гришанов — выходец из свердловской РЭК, он возглавил ведомство еще в 2010 году, сменив на этом посту Николая Подкопая. Тот ушел в отставку на фоне претензий бывшего на тот момент губернатором Свердловской области Александра Мишарина, посчитавшего, что комиссия незаконно повышала тарифы на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, якобы привело к протестному голосованию на выборах в областную думу весной.

Когда Гришанова переназначали в 2020 году, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.».

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Федеральная антимонопольная служба согласовала на пост главы Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимира Гришанова, последние пять лет возглавлявшего ведомство в статусе исполняющего обязанности. Указ о его назначении будет подписан губернатором Евгением Куйвашевым в ближайшее время, сообщил источник URA.RU. «ФАС согласовала кандидатуру Гришанова. Указ будет подписан сегодня-завтра», — поделился собеседник агентства. Гришанов — выходец из свердловской РЭК, он возглавил ведомство еще в 2010 году, сменив на этом посту Николая Подкопая. Тот ушел в отставку на фоне претензий бывшего на тот момент губернатором Свердловской области Александра Мишарина, посчитавшего, что комиссия незаконно повышала тарифы на услуги ЖКХ. Это, в свою очередь, якобы привело к протестному голосованию на выборах в областную думу весной. Когда Гришанова переназначали в 2020 году, ФАС выступила против, поскольку имела давние претензии к топ-менеджеру. Потому Гришанов и работал все эти годы в статусе «и. о.».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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