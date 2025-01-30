Глава миграционного отдела в Копейске помогла иностранцу за 15 тысяч рублей

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Анастасия Литвинова попала под следствие из-за взятки в 15 тысяч
Анастасия Литвинова попала под следствие из-за взятки в 15 тысяч Фото:

Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску (Челябинская область) Анастасия Литвинова попала под следствие из-за 15 тысяч рублей, полученных от иностранца за помощь с оформлением документов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, при подтверждении вины она будет уволена.

«Должностное лицо получило через посредника от иностранного гражданина незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за ускорение получения гражданства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Преступление было совершено в период с августа по сентябрь 2023 года.

Там отметили, что в случае подтверждения вины Литвинова будет уволена из органов внутренних дел. Ее руководители, в свою очередь, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах полиции. 

Литвинову задержали сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД по региону на ее рабочем месте по подозрению в коррупции. Вскоре ей должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Расследование по делу продолжается.

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Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Копейску (Челябинская область) Анастасия Литвинова попала под следствие из-за 15 тысяч рублей, полученных от иностранца за помощь с оформлением документов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, при подтверждении вины она будет уволена. «Должностное лицо получило через посредника от иностранного гражданина незаконное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за ускорение получения гражданства РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Преступление было совершено в период с августа по сентябрь 2023 года. Там отметили, что в случае подтверждения вины Литвинова будет уволена из органов внутренних дел. Ее руководители, в свою очередь, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах полиции.  Литвинову задержали сотрудники УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД по региону на ее рабочем месте по подозрению в коррупции. Вскоре ей должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения. Расследование по делу продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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