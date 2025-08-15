Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи Ветлугина признал вину

В Камышино подозреваемый признал вину в убийстве
В Камышино подозреваемый признал вину в убийстве Фото:

Подозреваемый в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в городе Камышино признал вину. Об этом сообщили в Следственном управлении следственного комитета Волгоградской области.

Подозреваемый признал вину в ходе допроса, сообщение СУСК по региону передает РИА Новости. Ранее стало известно, что тело Ветлугина было найдено у здания Камышинского суда с огнестрельными и колото-ножевыми ранениями.

После этого следователи задержали подозреваемого. О причинах убийства не известно. 

