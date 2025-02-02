Shot: в Москве начался мощный пожар в ангаре с газовыми баллонами

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В Москве загорелся ангар с газовыми баллонами
В Москве загорелся ангар с газовыми баллонами Фото:

Сильный пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. Telegram-каналы сообщают, что слышны взрывы и виден густой дым.

«Возгорание произошло в ангаре в 7-м проезде Марьиной Рощи. Внутри находятся газовые баллоны», — передает telegram-канал Shot. По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

Как заявляет источник, крыша здания обрушилась. К месту возгорания вызван пожарный поезд. Объявлен ранг пожара 1бис.

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Сильный пожар произошел в ангаре с газовыми баллонами на северо-востоке Москвы. Telegram-каналы сообщают, что слышны взрывы и виден густой дым. «Возгорание произошло в ангаре в 7-м проезде Марьиной Рощи. Внутри находятся газовые баллоны», — передает telegram-канал Shot. По предварительным данным, площадь пожара составляет 150 квадратных метров. Как заявляет источник, крыша здания обрушилась. К месту возгорания вызван пожарный поезд. Объявлен ранг пожара 1бис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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