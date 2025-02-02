В Финском заливе откололась льдина, на ней 40 человек

В Санкт-Петербурге в районе Репино откололся большой кусок льдины, на которой находились люди. Предварительно, около 40 человек движутся по воде в сторону Финского залива.
«Большой кусок льдины с людьми откололся и поплыл в Финский залив в районе Репино», — сообщил telegram-канал «Mash на Мойке». Сообщается, что на льдине могло находиться около 40 человек. Для их спасения были направлены два катера на воздушной подушке.
Ранее в Санкт-Петербурге был продлен запрет выхода на лед Финского залива. Местные власти обратились к гражданам с призывом воздержаться от прогулок по льду и поездок на автомобилях и других видах транспорта по ледовой поверхности.
Власти Санкт-Петербурга продлили действующий запрет до 27 февраля. Ожидается, что с 17 марта по 14 апреля он будет введен вновь.
Обновлено 14:40 по мск: Все 40 рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся льдине, были спасены. Сотрудники МЧС доставили неудачливых рыбаков на берег.
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