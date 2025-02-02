Правительство разрешило еще семи странам участвовать в валютных торгах в РФ

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Число стран, участвующих в валютных торгах в России, выросло до 40
Число стран, участвующих в валютных торгах в России, выросло до 40 Фото:

Правительство России разрешило семи новым странам участвовать в валютных торгах, увеличив их общее число до 40. В список вошли Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.

«Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии», — говорится в тексте документа правительства. Отмечается, что общее количество стран, имеющих возможность участвовать в этих торгах, теперь увеличено до 40. 

Данное решение приведет к улучшению механизмов конвертации национальных валют и повышению возможностей формирования прямых котировок к рублю. Оно является следствием реализации положений федерального закона «Об организованных торгах», который был подписан в 2023 году, заключили в постановлении.

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Правительство России разрешило семи новым странам участвовать в валютных торгах, увеличив их общее число до 40. В список вошли Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. «Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии», — говорится в тексте документа правительства. Отмечается, что общее количество стран, имеющих возможность участвовать в этих торгах, теперь увеличено до 40.  Данное решение приведет к улучшению механизмов конвертации национальных валют и повышению возможностей формирования прямых котировок к рублю. Оно является следствием реализации положений федерального закона «Об организованных торгах», который был подписан в 2023 году, заключили в постановлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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