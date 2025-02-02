Правительство разрешило еще семи странам участвовать в валютных торгах в РФ

Правительство России разрешило семи новым странам участвовать в валютных торгах, увеличив их общее число до 40. В список вошли Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.
«Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии», — говорится в тексте документа правительства. Отмечается, что общее количество стран, имеющих возможность участвовать в этих торгах, теперь увеличено до 40.
Данное решение приведет к улучшению механизмов конвертации национальных валют и повышению возможностей формирования прямых котировок к рублю. Оно является следствием реализации положений федерального закона «Об организованных торгах», который был подписан в 2023 году, заключили в постановлении.
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