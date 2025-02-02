Умер режиссер Виктор Савкин

Скончался Виктор Савкин, член Союза кинематографистов России и второй режиссер, ему было 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«Не стало нашего друга и коллеги — режиссера Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении. Савкин скончался 31 января на 86-м году жизни. Пост опубликован в официальном telegram-канале союза.
С 1969 года Савкин был вторым режиссером в Творческом объединении «Экран». Он работал над фильмами-спектаклями и сотрудничал с такими известными деятелями, как Георгий Товстоногов и Юрий Соломин.
Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования близким режиссера. Церемония прощания состоится во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
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