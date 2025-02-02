Умер режиссер Виктор Савкин

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Савкину было 85 лет
Савкину было 85 лет Фото:

Скончался Виктор Савкин, член Союза кинематографистов России и второй режиссер, ему было 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

«Не стало нашего друга и коллеги — режиссера Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении. Савкин скончался 31 января на 86-м году жизни. Пост опубликован в официальном telegram-канале союза.

С 1969 года Савкин был вторым режиссером в Творческом объединении «Экран». Он работал над фильмами-спектаклями и сотрудничал с такими известными деятелями, как Георгий Товстоногов и Юрий Соломин.

Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования близким режиссера. Церемония прощания состоится во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

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Скончался Виктор Савкин, член Союза кинематографистов России и второй режиссер, ему было 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. «Не стало нашего друга и коллеги — режиссера Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении. Савкин скончался 31 января на 86-м году жизни. Пост опубликован в официальном telegram-канале союза. С 1969 года Савкин был вторым режиссером в Творческом объединении «Экран». Он работал над фильмами-спектаклями и сотрудничал с такими известными деятелями, как Георгий Товстоногов и Юрий Соломин. Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссеров СК России выразили соболезнования близким режиссера. Церемония прощания состоится во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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