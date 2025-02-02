Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с отравлением детей в отеле Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор занялся ситуацией с отравлением детей в столице
Роспотребнадзор занялся ситуацией с отравлением детей в столице Фото:

Роспотребнадзор взял инцидент с отравлением детей в отеле Москвы под свой контроль. Как рассказали в ведомстве, в ходе расследования будет проанализирован биоматериал пострадавших.

«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — сообщили в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале.

Отмечается, что уже отобраны пробы сырья и пищи в месте проживания. Кроме того, взят биологический материал у заболевших детей.

В ночь на 2 февраля девять детей в московском отеле «Поречье» отравились едой. Шестеро из них были госпитализированы. Позже московская прокуратура начала расследование по данному инциденту. Возбуждено уголовное дело. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор взял инцидент с отравлением детей в отеле Москвы под свой контроль. Как рассказали в ведомстве, в ходе расследования будет проанализирован биоматериал пострадавших. «Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — сообщили в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале. Отмечается, что уже отобраны пробы сырья и пищи в месте проживания. Кроме того, взят биологический материал у заболевших детей. В ночь на 2 февраля девять детей в московском отеле «Поречье» отравились едой. Шестеро из них были госпитализированы. Позже московская прокуратура начала расследование по данному инциденту. Возбуждено уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...