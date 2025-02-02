Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с отравлением детей в отеле Москвы

Роспотребнадзор взял инцидент с отравлением детей в отеле Москвы под свой контроль. Как рассказали в ведомстве, в ходе расследования будет проанализирован биоматериал пострадавших.
«Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — сообщили в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале.
Отмечается, что уже отобраны пробы сырья и пищи в месте проживания. Кроме того, взят биологический материал у заболевших детей.
В ночь на 2 февраля девять детей в московском отеле «Поречье» отравились едой. Шестеро из них были госпитализированы. Позже московская прокуратура начала расследование по данному инциденту. Возбуждено уголовное дело.
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